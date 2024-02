Biathlon:Mit Rad oder Rollen

Ein Laufsteg aus Kunstschnee: der Schwede Jesper Nelin und der Norweger Johannes Thingnes Bö bei der WM in Nove Mesto in Aktion.

Kommentar von Korbinian Eisenberger

Regen und Nebel hatten sich am Dienstag aus dem Biathlonstadion von Nove Mesto verzogen, was den Blick auf die frisch präparierte Langlaufloipe erleichterte. Die Streckenbauer hatten tags zuvor, zur Halbzeitpause der Biathlon-WM, das 50 000 Kubikmeter-Schneedepot einmal mehr angezapft und die Spur erneuert. Zuvor hatte die Loipe eine bräunliche Färbung angenommen. Am Dienstag erstrahlte sie nun in neuem Glanz; ein teurer Glanz, der nicht ganz echt ist und auch nicht so wirkt.