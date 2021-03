Constantin Schmid siegt mit der deutschen Mannschaft in Planica.

Die Mannschaft gewinnt in Planica vor Japan und Österreich. Die Hamburg Towers beenden die Serie der Bayern-Basketballer. Flensburg gewinnt das Handball-Derby.

Meldungen im Überblick

Skifliegen, Team: Die deutschen Skispringer haben den Teamwettkampf beim Skifliegen in Planica gewonnen. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Pius Paschke und Constantin Schmid setzten sich am Sonntagmorgen vor Japan und Österreich durch. Vor allem Eisenbichler und Flug-Weltmeister Geiger, der 220,5 Meter weit flog, stellten ihre Klasse auf der riesigen Anlage in Slowenien erneut unter Beweis. Eisenbichler landete sogar erst nach 235,5 Metern, freute sich darüber aber nicht ausgelassen. Der 29-Jährige fasste sich nach der Landung mit schmerzverzerrtem Gesicht an sein ohnehin bereits lädiertes Knie und humpelte aus dem Auslauf.

Vom Deutschen Skiverband gab es nach kurzem ärztlichen Check aber Entwarnung. Der Mannschaftswettbewerb wurde in nur einem Durchgang absolviert. Eigentlich hatte er am Samstag durchgeführt werden sollen, musste dann allerdings wegen zu starken Windes während des ersten Durchgangs abgebrochen werden. Zum Saison-Abschluss findet kurz nach dem Teamfliegen noch ein Einzelwettbewerb statt (10.30 Uhr/ZDF und Eurosport). "Ich möchte einfach nochmal Spaß haben", sagte Geiger nach dem Sieg mit der Mannschaft.

Basketball, Bundesliga: Die Siegesserie des FC Bayern München ist gestoppt. Nach zuvor sieben Erfolgen verlor das Team von Coach Andrea Trinchieri bei den Hamburg Towers am Samstagabend nach Verlängerung mit 89:91 (79:79, 43:41). Treffsicherste Spieler der Partie waren Hamburgs Jordan Swing und Maik Kotsar mit 21 und 20 Punkten. Die Bayern bleiben vorerst Tabellenzweiter, die Towers Sechster. Meister Alba Berlin kann mit einem Sieg gegen die Syntanics MBC Weißenfels am Sonntag an den Münchnern vorbeiziehen (15.00/Magentasport).

Der frühere Serienmeister Brose Bamberg holte sich beim 88:74 (36:38) gegen den Tabellensiebten ratiopharm Ulm den fünften Sieg in Folge und festigte den letzten Playoff-Rang acht. Bester Mann bei den Oberfranken war Devon Hall mit einem persönlichen BBL-Bestwert von 25 Punkten. Im Kampf um den Klassenerhalt wird die Luft für Rasta Vechta und die Jobstairs Gießen 46ers dünner. Vechta kassierte im Niedersachsenduell bei der BG Göttingen eine deutliche 79:103 (36:69)-Niederlage, Gießen unterlag dem Tabellenfünften Hakro Merlins Crailsheim ebenso klar mit 77:102 (42:48). Der Rückstand von Vechta und Gießen auf Weißenfels auf Nichtabstiegsplatz 16 beträgt bei noch neun ausstehenden Partien drei Siege.

Handball, Bundesliga: Die SG Flensburg-Handewitt hat das prestigeträchtige Nordderby in der Handball-Bundesliga für sich entschieden und den Rivalen THW Kiel von der Tabellenspitze verdrängt. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla setzte sich gegen den Rekordmeister in der 104. Auflage des Klassikers mit 31:28 (17:15) durch und baute seine imposante Serie auf 47 Heimspiele ohne Niederlage aus. Mit 34:4 Zählern ist Flensburg neuer Spitzenreiter, Kiel folgt auf Rang zwei (33:5 Punkte). Bester Werfer für die Flensburger in einer intensiven Begegnung war Hampus Wanne mit zehn Treffern. Für Kiel war Sander Sagosen mit neun Toren erfolgreichster Schütze.

Fußball, Spanien: Der angeblich von Borussia Mönchengladbach umworbene Trainer Xabi Alonso hat seinen Vertrag bei Real Sociedad San Sebastián um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. Das teilte der baskische Club am Freitag mit. Damit hat sich ein Engagement des 39 Jahre alten Weltstars bei der Borussia zerschlagen. Der frühere Bayern-Profi trainiert in San Sebastián das Reserveteam, mit dem er aktuell auf Platz eins in einer Staffel der dritten spanischen Liga steht. "Ich möchte mit diesem Projekt weiter wachsen", sagte Alonso, der laut spanischen Medienberichten mehrere Angebote größerer Clubs vorliegen hatte. Darunter soll auch eins der Gladbacher gewesen sein.

Bild und Sportbild hatten am Montag berichtet, dass Alonso zur neuen Saison Nachfolger von Marco Rose, der zu Borussia Dortmund wechselt, werde. Später hatte beide Zeitungen dies relativiert und berichtet, dass Gladbachs Sportchef Max Eberl noch mit mindestens einem weiteren Kandidaten in engen Gesprächen sei.