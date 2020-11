Wintersport:Doppelsieg für deutsche Bob-Piloten

Rekordweltmeister Francesco Friedrich ist mit einem Sieg in die Bob-Weltcupsaison gestartet. Mit seinem Anschieber Thorsten Margis lag er nach dem ersten Durchgang noch hinter Vizeweltmeister Johannes Lochner, holte sich mit einem starken zweiten Lauf aber noch Platz eins im lettischen Sigulda. "Das war ziemlich gut, vor allem der zweite Start. Alles bestens", sagte der elfmalige WM-Champion.

Bei den Frauen hatte zuvor Olympiasiegerin Mariama Jamanka mit Anschieberin Vanessa Mark gewonnen, und das obwohl sie im Training zuvor noch gestürzt war und dabei gar einen Schlitten zerstört hatte. "Ich bin froh, dass wir das Rennen so absolvieren konnten, und ich freue mich, dass ich mit Vanessa direkt den ersten Sieg feiern konnte", sagte Jamanka. "Sie hat ihre ganze Klasse ausgespielt", lobte Bundestrainer Rene Spies. "Das war insgesamt eine sehr starke, sehr geschlossene Leistung."

Der Weltcupstart stand unter Corona-Vorzeichen. So tauschten die Piloten nach dem Zieleinlauf nicht nur ihren Helm schnell gegen einen Mund-Nasen-Schutz ein. Es fehlten wie angekündigt auch viele Nationen. Lediglich neun Schlitten aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Rumänien, Österreich und Polen gingen bei den Frauen an den Start. Die Schlitten aus den USA, Kanada und Russland blieben bei den Männern und Frauen fern.

Deutsche Skifahrerinnen erleben schwere Pleite

Petra Vlhova greift beim Ski-Weltcup im finnischen Levi nach dem "Double". Die Slowakin, am Samstag Siegerin beim ersten von zwei Slaloms im hohen Norden, liegt auch im zweiten Rennen zur Halbzeit vorne. Diesmal ist Vlhova allerdings zeitgleich mit der Schweizerin Michelle Gisin.

Mikaela Shiffrin ist bei ihrem Weltcup-Comeback einen Tag nach dem zweiten Rang zunächst mit einem Rückstand auf das Spitzen-Duo von 0,37 Sekunden Vierte. Noch vor die Amerikanerin schob sich Gisins Teamkollegin Wendy Holdener (+0,23 Sekunden).

Die sieben deutschen Starterinnen erlebten eine schwere Pleite. Lena Dürr (Germering/+1,81) erreichte als einzige DSV-Athletin das Finale der besten 30 (13.15 Uhr) - als 29. aber auch nur mit Ach und Krach.

Zweiter Platz für deutsche Skispringer

Den großen Corona-Jubel mit entweder Maske oder ausreichend Abstand musste das deutsche Skisprung-Team noch nicht zeigen. Nach dem zweiten Platz im Mannschaftsspringen war das Quartett um Schlusspringer Markus Eisenbichler im polnischen Wisla aber extrem froh. "Wir sind total zufrieden. Gratulation an die Österreicher, die sind auch gut gesprungen. Für uns war wichtig, dass wir dabei sind. Wir sind um den Sieg gesprungen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher nach dem ersten Kräftemessen am Samstag. Österreich lag am Ende 8,7 Punkte, also umgerechnet rund fünf Meter, vor dem DSV-Quartett. Rang drei belegte Gastgeber Polen um Starspringer Kamil Stoch.

Eisenbichler, Karl Geiger, Pius Paschke und Constantin Schmid zeigten allesamt ordentliche Leistungen. Nach dem ersten Durchgang hatte Deutschland noch knapp geführt, letztlich entschieden aber die Österreicher um Gesamtweltcup-Gewinner Stefan Kraft das enge Duell für sich. "Am Ende war es sehr knapp. Wir sind nicht ganz fehlerfrei gesprungen, aber für den ersten Wettkampf sehr gut", sagte Horngacher in der ARD: "Jetzt sehen wir, wir sind dabei. Die Erleichterung ist groß."