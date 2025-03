Die Bobsparte ist ein Erfolgsgarant im deutschen Sport. Doch da ist nun auch ein dunkler Schatten: ein Dopingfall im Team des Rekordweltmeisters und Vierfach-Olympiasiegers Francesco Friedrich. Was steckt dahinter?

Von Johannes Aumüller und Johannes Knuth

Am vergangenen Wochenende hatten die Vertreter des deutschen Bobverbandes (BSD) mal wieder ziemlich viel zu bejubeln. Eine ungemein spannende Zweierbob-WM erlebten sie da auf dem Eiskanal in Lake Placid, zwei Tage, vier Durchgänge, am Ende nur drei Hundertstel Differenz zwischen den beiden Top-Teams. Und obendrein stand ein deutscher Dreifacherfolg, Francesco Friedrich vor Johannes Lochner und Adam Ammour, das soll auch ein Fingerzeig sein fürs anstehende Wochenende: Dann steigt zum WM-Abschluss die Königsdisziplin, der Vierer.