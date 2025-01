Die Sportfunktionäre dieses Planenten haben es aber auch schwer. Wenn man nicht gerade Lord Sebastian Coe heißt, ein paar Olympiasiege oder zumindest eine stattliche Zahl von Ordenswimpeln mit sich führt (Baron Coe; Knight of the Order of the British Empire; Order of the Companions of Honour), ist man schneller Außenseiter im Rennen um das Präsidentschaftsamt des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), als man „Olympic Agenda 2025“ sagen kann. Da muss schon so etwas wie ein Wahlprogramm her, um als Kandidat für das höchste Weltsportamt aufzufallen, das Mitte März in Griechenland vergeben wird.