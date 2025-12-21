Wer nach Engelberg mit dem Zug anreist, der erreicht das auf 1000 Metern gelegene Hochtal die letzten Kilometer auf einer Zahnradstrecke, die durch einen Tunnel führt. Kommt man am Bahnhöfli an, liegt die Gross-Titlis-Schanze kaum fünf Fußminuten entfernt vom Zentrum unterhalb des mächtigen Hausbergs. Das Flutlicht ist an diesem letzten Weltcupwochenende vor Weihnachten selbst tagsüber eingeschaltet, es ist schattig dort oben.

Die isolierte Lage des Ortes passt: Die Skispringer sind hier beim Weltcup mehr oder weniger unter sich, was sie sehr schätzen. Stefan Kraft, Anze Lanisek, Domen Prevc und die anderen können sich problemlos zu Fuß durch den Ort bewegen, der sich eher für den Touristenansturm über Weihnachten rüstet. Daher dürfte es kaum eine bessere Stätte für eine Generalprobe geben als Engelberg, bevor der Vierschanzentournee-Trubel am 29. Dezember mit dem Springen in Oberstdorf beginnt.

Die deutschen Athleten befinden sich jedoch in einer seltsam zwiespältigen Situation. Einerseits belegten Felix Hoffmann und Philipp Raimund am Samstag beim neuerlichen Sieg von Domen Prevc die Plätze zwei und vier; für Hoffmann, den in diesem Winter niemand wirklich auf der Rechnung hatte, bedeutete dies den bisher größten Erfolg seiner Karriere. Für den 28-Jährigen, der auf 138 und 141 Meter kam, war es der zweite Podestplatz in diesem Winter und sein bestes Ergebnis überhaupt. „Sehr entschlossen, cool geflogen, gut gelandet“, bilanzierte Hoffmann: „Die Spur ist sehr harmonisch und durch die höhere Flugbahn kann man unten richtig schön gleiten.“

Blick ins Grüne: Felix Hoffmann bei seinem Flug am Samstag in Engelberg. (Foto: Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago)

Andererseits stellt sich die Frage: Wo waren eigentlich die beiden erfolgreichsten DSV-Springer, Andreas Wellinger, 30, und Karl Geiger, 32? Gar nicht dabei. Erst nahmen die Verantwortlichen Anfang Dezember Geiger aus dem Weltcup-Kader, Mitte Dezember dann Wellinger. Beide sind völlig außer Form. Am Freitag sind sie nach Planica gefahren, wie Bundestrainer Stefan Horngacher berichtete, ins slowenische Wintersportzentrum. Dort sollten sie springen, springen, springen, um wieder jenes Fluggefühl zu bekommen, das ihnen in den vergangenen Monaten abhandengekommen ist. „Morgen fahren sie weiter nach Predazzo, da gibt es am Montag ein freies Training auf den Olympiaschanzen“, sagte Horngacher am Samstag bei einem Medientermin. Möglicherweise springen sie dort am Dienstag vor Heiligabend noch bei der offenen italienischen Meisterschaft.

Immerhin verkündete Horngacher im Hotel Central in der Bar „The Old Monch“, deren Name an das uralte Benediktinerkloster in Engelberg erinnert, auch Positives zu Wellinger und Geiger: „Das kann ich jetzt schon sagen: Die sind definitiv in Oberstdorf dabei. Das sind meine beiden besten Springer der letzten Jahre.“

Es sind gerade aber zugleich Springer, deren Flugsystem völlig aus dem Gleichgewicht geraten ist. Der Skiflug-Weltmeister Geiger und der Olympiasieger Wellinger hatten schon Probleme im Sommer-Grand-Prix, sie kommen mit den engeren Anzügen nicht zurecht, die Abstimmung stimmte nicht. In den Wochen vor Weihnachten absolviert Geiger nun um die 80 Trainingssprünge, Wellinger etwa 50. Es geht ihnen auch darum, dass sie fernab der Bar zum Alten Mönch in Engelberg bei innerer Einkehr den Kopf lüften, keine Fragen der Öffentlichkeit beantworten müssen, zu sich selbst finden.

Eingefrorenes Lächel: Karl Geiger und Andreas Wellinger (rechts), hier bei der WM in Trondheim im Frühling, dem Schauplatz des norwegischen Anzugskandals. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Horngacher erzählte in Engelberg, dass sein routiniertes Vorzeigeduo zuletzt eher mit dem Kopf durch die Wand springen wollte. „Es hat sich ein bisschen was in der Vorstellung des Sportlers – wo will ich hinspringen? – festgesetzt, was nicht ganz mit der Realität übereinstimmt. Das war ganz schwer aufzubrechen.“ Er sei als Trainer auch nicht mehr wirklich an sie herangekommen bei Gesprächen: „Das löst sich jetzt so langsam, jetzt funktioniert auch die Kommunikation zwischen Sportler und Trainer wieder besser.“ Dass Wellinger wie auch Geiger bei der Tournee um den Sieg mitspringen, hält Horngacher für utopisch, aber er hat immerhin eine Hoffnung: „Für mich ist wichtig, dass die beiden den Anschluss finden, wieder Spaß haben am Springen. Denn dann ist die Chance da, dass sie bis zur Skiflug-WM und zur Olympiade wieder in Topform kommen.“

Ein neues Duo betritt nun die ganz große Bühne. Jene Bühne also, auf der sich Geiger und Wellinger jahrelang mit großem Erfolg bewegt haben. Es ist ein Duo, das unterschiedlicher nicht sein könnte, was es aber umso spannender macht. Der analytisch-zurückhaltende Hoffmann, der ein sehr guter Schweiger sein kann und der von sich selbst sagt: „Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig extrovertiert, dass ich auf Leute zugehe und ins Gespräch suche.“ Und der selbstbewusst strahlende Raimund, der eher kein guter Schweiger, dafür aber ein umso talentierterer Redner ist. „Skispringen ist ein extremer Nuancensport. Minimale Einwirkungen haben maximale Auswirkungen. Und die Brechstange hat noch selten funktioniert“, sagte der 28-Jährige am Samstag.

Jene Brechstange also, die Karl Geiger und Andreas Wellinger in Slowenien und in Italien gerade wieder einpacken wollen.

„Es sind zwei Kämpfer, die sich durchgebissen und die Chance genutzt haben, ganz nach vorne zu gehen. Ich denke, dass sie eine gute Tournee springen werden“, meinte Trainer Horngacher. Müssen nur die Nuancen passen.