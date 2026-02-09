Womöglich haben manche noch die Bilder von den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang im Kopf, mit der bemitleidenswerten österreichischen Skilangläuferin Teresa Stadlober. Diese bog rund neun Kilometer vor dem Ziel rechts ab, statt geradeaus zu laufen – sie hatte schlicht die Orientierung verloren. Stadlober fuhr auf einem völlig falschen Streckenabschnitt weiter und beraubte sich ihrer hervorragenden Medaillenchancen. Es war schlicht ein bitterer persönlicher Blackout.

Der Fall des Langläufers Mathis Desloges ist anders gelagert. Der Franzose lag am Sonntag beim Skiathlon über 20 Kilometer in Führung vor seinen norwegischen Rivalen, als er eine vermeintlich fatale Abkürzung nahm. Vor einer Rechtskurve bog er zu früh von der markierten Strecke in die Wechselzone ab, erkannte seinen Fehler und kehrte durch die Abgrenzungspylonen wieder auf Platz eins zurück. Desloges hatte dadurch drei, vier Meter gutgemacht.

Klarer Fall, das ist nicht erlaubt. Die Jury debattierte minutenlang, sie hätte Desloges mit einer Zeitstrafe sanktionieren oder die sofortige Disqualifikation aussprechen können. Doch dann beließ sie es bei einer gelben Karte, der mildesten Verwarnung also, die keine Folgen für den entsprechenden Läufer im Rennen hat. Und das war die beste Entscheidung, die sie treffen konnte.

Denn welchen Vorteil hatte sich Desloges verschafft? Im Grunde überhaupt keinen. Das Ziel war weit entfernt, die Konkurrenten vielleicht etwas irritiert, aber sie hatten gleich wieder aufgeschlossen. Ins Straucheln waren sie auch nicht gekommen. So lief das Rennen weiter, Desloges kam nach dem norwegischen Olympiasieger Johannes Hosflot Klaebo ins Ziel und gewann Silber. Später sagte er: „Es war nur ein Fehler. Ich wollte keine Plätze gutmachen. Ich glaube nicht, dass es das Ergebnis beeinflusst hat. Ich möchte mich entschuldigen.“ Und der von Desloges im knappen Zielsprint auf Platz drei verwiesene Norweger Martin Loewstroem Nyenget zeigte wahre Größe. Er nahm Desloges, der ihm Silber weggeschnappt hatte, in Schutz. „Ich glaube nicht, dass er viel davon profitiert hat. Das ist okay. Es ist nicht meine Entscheidung, also denke ich nicht weiter darüber nach.“

Keine Frage, wäre Desloges dieser Fauxpas kurz vor dem Ziel passiert, die Jury hätte anders entscheiden müssen. Aber in Zeiten, in denen sich alle Welt über die kleinsten Winzigkeiten echauffiert, ist das auch eine Nachricht: Da hat einer eine verbotene Abkürzung genommen, und keiner regt sich auf. Vielen Dank, liebe Jury, liebe Langläufer, für dieses Fingerspitzengefühl!