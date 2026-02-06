Es rumpelt nachts im Athletendorf. Die späte Ankunft von Wintersportlern und Wintersportlerinnen kündigt sich durch das Bollern von Rollkoffern auf den Podesten an, auf denen die Unterkünfte in Cortina d’Ampezzo errichtet sind. Anders als in Mailand haben die Verantwortlichen in den Dolomiten keine Neubauten hochgezogen, sondern kleine Wohnstätten in die alpine Landschaft gesetzt: moderne modulare Einheiten, wie es im Prospekt der Olympia-Organisatoren heißt. Ein anderes Wort wäre Container. „Das olympische Dorf ist ein großer Campingplatz“, sagt der Rennrodler Max Langenhan; gemütlich sei es trotzdem.