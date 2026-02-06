Es rumpelt nachts im Athletendorf. Die späte Ankunft von Wintersportlern und Wintersportlerinnen kündigt sich durch das Bollern von Rollkoffern auf den Podesten an, auf denen die Unterkünfte in Cortina d’Ampezzo errichtet sind. Anders als in Mailand haben die Verantwortlichen in den Dolomiten keine Neubauten hochgezogen, sondern kleine Wohnstätten in die alpine Landschaft gesetzt: moderne modulare Einheiten, wie es im Prospekt der Olympia-Organisatoren heißt. Ein anderes Wort wäre Container. „Das olympische Dorf ist ein großer Campingplatz“, sagt der Rennrodler Max Langenhan; gemütlich sei es trotzdem.
MeinungSportler bei den WinterspielenEisige Hütten im Athletendorf und Milliardenumsätze beim IOC – auch das ist Olympia
Kommentar von Barbara Klimke
Lesezeit: 2 Min.
Im Fußball-Business oder in der NBA spiegelt sich im Gehaltsniveau der Spieler, wie viel Geld dort bewegt wird. Bei Olympia landet bei den Athleten nur ein Bruchteil.
