14. November 2018, 08:02 Uhr Winterspiele Olympia in Calgary? Nein, danke

Die Bürger der kanadische Metropolen entscheiden sich gegen die Winterspiele 2026. Die Special Olympics kommen nach Berlin. Angelique Kerber hat einen neuen Trainer.

Olympia, Calgary: Die Bürger von Calgary haben sich gegen die Austragung der Olympischen Winterspiele 2026 entschieden und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) einen weiteren Rückschlag verpasst. Für die Spiele in acht Jahren sind damit in Stockholm und Mailand mit Cortina d'Ampezzo nur noch zwei Kandidaten im Rennen. Beim Referendum in der kanadischen Millionen-Metropole, die 1988 schon Gastgeber von Olympischen Winterspielen war, sprachen sich 56,4 Prozent gegen die Ausrichtung aus, 43,6 Prozent waren dafür. 304.774 Bürger stimmten ab. Das Referendum ist zwar rechtlich nicht bindend, doch im Vorfeld hatten alle Beteiligten signalisiert: Bekommt die Nein-Seite auch nur eine Stimme mehr, ist die Bewerbung tot.

Die Winterspiele 2026 bleiben für das IOC ein Sorgenkind. Auch bei Stockholm und Mailand/Cortina d'Ampezzo ist nicht klar, ob die Städte ihre Bewerbungen bis zur Wahl des Gastgebers auf dem IOC-Kongress im Juni 2019 in Lausanne aufrecht erhalten können. Zuvor waren bereits Sapporo (Japan), Graz mit Schladming (Österreich) sowie Sion (Schweiz) aus dem Kreis der Bewerber ausgeschieden.

Special Olympics, Berlin: Die Weltspiele der Special Olympics finden 2023 zum ersten Mal in Deutschland statt. Berlin bekam am Dienstagabend in Santo Domingo (Dominikanische Republik) den Vorzug vor Moskau, dem einzigen Gegenkandidaten. Die Special Olympics World Games gelten als die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. In Berlin werden im Juni 2023 rund 7000 Athletinnen, Athleten und Partner aus 180 Nationen in 25 Sportarten dabei sein. "Ich glaube, dass die Spiele ein hervorragendes Mittel sind, um Inklusion, Miteinander, Fairness und Respekt zu fördern", hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Zuge der Bewerbung gesagt. "Wir sind sehr, sehr glücklich über die Entscheidung, die wir auch als Wertschätzung für unseren Verband, für Berlin und für Deutschland wahrnehmen", sagte Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland (SOD). "Wir freuen uns von Herzen mit unseren Athletinnen und Athleten, mit denen wir großartige Sommerspiele 2023 in Berlin gestalten wollen." Die gemeinsame Vision sei ein "weltweit ausstrahlendes Sport-Fest zu feiern und ein klares Zeichen für Inklusion in der Gesellschaft zu setzen".

Tennis, Kerber: Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist bei der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Wie das Management der 30-Jährigen auf SID-Anfrage bestätigte, wird die Kielerin künftig vom ehemaligen Australian-Open-Finalisten Rainer Schüttler betreut. "Angelique hat in den letzten Jahren schon mehrfach unter Beweis gestellt, was sie für ein Champion ist", sagte Schüttler: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in dieser spannenden Phase ihrer Karriere. Für mich steht außer Frage, dass sie mit ihrem Talent noch viel erreichen kann."

Schüttler wird das Training mit Kerber nach deren Urlaub Ende November aufnehmen. Mitte Oktober, eine Woche vor dem WTA-Finale in Singapur, hatte sich die Kielerin überraschend von ihrem Coach Wim Fissette (38) getrennt. Den Saisonauftakt wird Kerber wie im vergangenen Jahr beim Hopman Cup in Perth an der Seite von Alexander Zverev absolvieren. Danach stehen im Januar das Vorbereitungsturnier in Sydney und die Australian Open in Melbourne auf dem Programm.

Tennis, Saisonfinale: Tennisprofi Kevin Anderson steht nach seinem zweiten Vorrundensieg beim Saisonfinale in London so gut wie sicher in der K.o.-Runde. Der Wimbledonfinalist aus Südafrika deklassierte den Japaner Kei Nishikori in 74 Minuten mit 6:0, 6:1 und ist kaum noch von einem der ersten beiden Plätze der Gruppe "Lleyton Hewitt" zu verdrängen. Zum Auftakt hatte Anderson (32), der zum ersten Mal beim Turnier der acht Saisonbesten dabei ist, den Österreicher Dominic Thiem in zwei Sätzen bezwungen. Nishikori hat trotz des Debakels den Einzug ins Halbfinale am Samstag noch selbst in der Hand, weil er sich in seinem ersten Match überraschend gegen Rekordsieger Federer durchgesetzt hatte. Am Freitag trifft der 28-Jährige auf Thiem.

Anderson kann in London die bislang beste Saison seiner Karriere krönen. In diesem Jahr gewann er bereits die Turniere in New York und Wien - auf dem Weg zum Titel schlug er jeweils Nishikori. In Wimbledon verlor Anderson erst im Endspiel gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der Serbe ist in der Gruppe "Guga Kuerten" am Mittwoch (15.00 Uhr MEZ/Sky) der nächste Gegner des Hamburgers Alexander Zverev.

Fußball, Italien: Gonzalo Higuain vom AC Mailand ist nach seinem Ausraster im Spiel gegen seinen Ex-Klub Juventus Turin (0:2) für zwei Spiele gesperrt worden. Der 30-Jährige habe sich gegenüber dem Schiedsrichter "bedrohlich" verhalten, entschied das Sportgericht des italienischen Fußballverbandes FIGC. Higuain hatte die Rote Karte gesehen, nachdem er zunächst einen Handelfmeter vergeben hatte und später nach einer Verwarnung den Schiedsrichter sowie mehrere Juve-Spieler angegangen war. Der Argentinier hatte Juventus im Sommer verlassen, nachdem der millionenschwere Ronaldo-Transfer verkündet worden war.