Der fünfmalige Windsurf-Weltmeister Philip Köster kann in diesem Jahr nicht mehr um seinen sechsten Titel kämpfen. Der 29-Jährige musste sich aufgrund anhaltender Schmerzen im Fuß in dieser Woche einer Operation unterziehen. Seine Zwangspause bis zum Comeback wird voraussichtlich vier Monate betragen. Der Weltmeister der Jahre 2011, 2012, 2015, 2017 und 2019 hatte sich am 11. Mai bei einem Trainingssprung vor Gran Canaria seinen linken Fuß verletzt. Nach erster Diagnose handelte es sich um einen abgesplitterten Knochen. Eine Operation erschien zunächst nicht notwendig. Weil aber auch längere Reha-Pausen keine Schmerzlinderung brachten, konsultierte Köster erneut einen Arzt. Der Mediziner erkannte: Neben der Knochenabsplitterung waren mehrere Bänder gerissen. Köster: "Die Operation lief top. Die Bänder wurden genäht. Zusätzlich sorgen einige Schrauben für mehr Stabilität." Dem Heilungsprozess blickt der 29-Jährige optimistisch entgegen: "Nach meiner schlimmen Knieverletzung 2016 kam ich stärker zurück und wurde direkt im darauffolgenden Jahr wieder Weltmeister. Wenn mir dieses Kunststück noch einmal gelingen würde, wäre das großartig."