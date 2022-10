Windsurfer Sebastian Kördel hat sich den Weltmeister-Titel in der künftigen olympischen iQFOiL-Kategorie gesichert. Der 31-Jährige aus Radolfzell setzte sich am Samstag in Brest im Triple-Finale gegen die Niederländer Luuc Van Opzeeland und Huig Jan Tak durch. "Ich hatte auf dem letzten Rennabschnitt Flashbacks, denn da habe ich noch bei der Europameisterschaft den Titel verloren", sagte Kördel nach dem Zieleinlauf der zum zweiten Mal ausgetragenen WM-Entscheidung in dieser Disziplin: "Ich konnte schon das Foil meines Verfolgers im Wasser hören und dachte nur: Das darf mir einfach nicht noch einmal passieren." Surfen erlebte 2021 in Tokio seine Premiere als offizielle olympische Sportart, Männer und Frauen gingen mit dem Shortboard an den Start. 2024 wird bei den nach Tahiti ausgelagerten Surf-Wettbewerben auf iQFOiL umgestellt. Kördel will in gut zwei Jahren allerdings bei den Segelwettbewerben vor Marseille um eine Medaille kämpfen.