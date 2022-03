Hertha-Investor Lars Windhorst verschärft den Machtkampf im Klub und fordert offen einen Neustart an der Spitze. Das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und Gegenbauer sei "zerstört".

Von Javier Cáceres, Berlin

Dass die Relevanz des Ergebnisses der Hertha vom Samstag - der überraschende 3:0-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim - am Sonntagvormittag überstrahlt werden könnte, das konnte man schon vermuten. Seit die Bild-Zeitung mitgeteilt hatte, dass Hertha-Investor Lars Windhorst, 45, auf der TV-Plattform der Zeitung zu Gast sein würde. Und siehe: Am Sonntag war Windhorst auf der Höhe der Erwartungen. Denn mit seinem Auftritt brach der lange schwelende Machtkampf bei Hertha BSC vollends auf. Windhorst rief die Vereinsmitglieder sehr unverhohlen zum Sturz des seit 2008 amtierenden Präsidenten Werner Gegenbauer auf. Die nächste Mitgliederversammlung steht im Mai an.

"Wir brauchen einen Neustart an der Spitze", erklärte Windhorst, der seit seinem Einstieg im Sommer 2019 über sein Unternehmen Tennor eine Summe von 374 Millionen Euro in die Hertha investiert hat. Dieses Geld sei "verbrannt" worden, klagte Windhorst und wartete mit einer interessanten Neuigkeit auf. Man habe der Finanzgeschäftsführung der Hertha konkrete Fragen gestellt, um zu klären, "was mit dem Geld passiert ist", erklärte der Investor. "Wir würden das gern verstehen."

Windhorst sagte, es habe sich bei ihm der Eindruck verfestigt, es gehe Gegenbauer nicht um den Erfolg der Hertha, sondern um den "Machterhalt". Er habe den derzeit abstiegsgefährdeten Klub als eine Organisation kennengelernt, in der "Seilschaften" operieren und "Klüngelei" an der Tagesordnung sei; gute Beziehungen zum Präsidenten seien wichtiger als die Aussicht auf Erfolg. Letztmals war der im Verein schon länger umstrittene Gegenbauer im Oktober 2020 als Hertha-Präsident wiedergewählt worden - mit einer hauchdünnen Mehrheit von 54 Prozent.

Windhorst unterstrich, dass er sich nicht gegen das gesamte Präsidium, sondern "ganz klar gegen die Spitze des Präsidiums und ihrer Gefolgsleute" wende. Einen Gegenkandidaten oder Favoriten habe er nicht, sagte Windhorst; er selbst stehe aufgrund geschäftlicher Verpflichtungen nicht zur Verfügung. Er stellte allerdings klar, dass er der Hertha keine weiteren Mittel zu Verfügung stellen werde, solange der Klub von Gegenbauer geführt werde. Aufgrund einer Reihe von Vorfällen, die Windhorst nicht näher ausführte, sei das "Vertrauensverhältnis zerstört". Er würde aber "mit Sicherheit in der ersten und auch in der zweiten Liga neues Kapital investieren, wenn wieder gute Leute in der Vereinsspitze sind." Vom Verein gab es zunächst keine Reaktion zu den Aussagen.

Windhorst warnte, dass Hertha "wieder neues Geld braucht, um zu überleben". Zuletzt hatte der Klub mitgeteilt, dass er Corona-Hilfen des Bundes in Höhe von sieben Millionen Euro beantragt und - in Form eines Zuschusses - auch bewilligt bekommen hatte. Auf die Frage, ob die Hertha im Falle eines Abstiegs vor der Pleite stehe, sagte Windhorst: "Die Aussage möchte ich so nicht treffen." Es sei aber unabweisbar, dass der Klub auf extrem große wirtschaftliche Schwierigkeiten stoßen würde.

Auf Bedenken, er könnte mit seinen Aussagen den Abstiegskampf der Hertha torpedieren, entgegnete Windhorst, dass die Hertha seit seinem Einstieg immer im Abstiegskampf gewesen sei. So gesehen habe es noch nie einen richtigen Zeitpunkt gegeben. Er habe sich auch nie in sportliche Belange eingemischt, sondern sorge sich um wirtschaftliche Fragen und die Führung bei der Hertha. Es sei "höchste Eisenbahn, dass wir das Ruder rumreißen." Sonst gehe noch mehr Geld verloren und sonst gebe es, so Windhorst, "noch mehr Abstiegskampf."