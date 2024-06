Sabine Lisicki taucht pünktlich auf die Minute auf dem Bildschirm auf, unübersehbar sofort ihr Markenzeichen: das strahlende Lächeln. Die 34-jährige Berlinerin zählt zu den erfolgreichsten deutschen Tennisspielerinnen, 2013 erreichte sie das Finale des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon , das sie gegen die Französin Marion Bartoli verlor. Sie war damals die erste Deutsche seit Steffi Graf (1999), die wieder in einem derart bedeutenden Endspiel stand. Im Mai 2012 war sie Zwölfte der Weltrangliste. Viele Verletzungen zwangen Lisicki zu Pausen, in der WTA-Weltrangliste ist sie derzeit auf Position 446 geführt. Dass sie gerade nicht den Schläger schwingt, hat aber einen erfreulichen Grund.

SZ: Frau Lisicki, die wichtigste Frage natürlich zuerst: Herzlichen Glückwunsch noch einmal etwas verspätet – wie geht es Ihnen? Sie werden Mutter im Herbst.

Sabine Lisicki: Vielen Dank! Mir geht es bestens, nur war ich kürzlich etwas angeschlagen und habe ein bisschen gekränkelt. Aber das ist jetzt überwunden. Uns beiden geht es sehr gut.

Sie sind immer noch aktive Profi-Tennisspielerin. Wie haben Sie dieses aufregende neue Kapitel bisher erlebt?

Ich bin ja schon lange im Tennis dabei, das ist jetzt tatsächlich mal was ganz anderes … (lacht). Ich glaube, auf so etwas wird man nie richtig vorbereitet sein. Die Dankbarkeit überwiegt absolut, und wir genießen jeden Tag, es ist in jedem Fall ein spannender Weg. Die Schwangerschaft war bisher nur nicht ganz so leicht. Es gibt ja so manche Nebenerscheinung, aber das gehört eben auch manchmal dazu, nehme ich an. Man muss sich definitiv anpassen, ich sehe es als neue Herausforderung.

Das Jahr, als sich England in Bum-Bum-Bine verliebte, wie sie von den Boulevardzeitungen genannt wurde: 2013 erreichte Sabine Lisicki das Finale in Wimbledon, das sie dann gegen die Französin Marion Bartoli verlor. (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Was bedeutet Ihre Mutterschaft für Ihre Ambitionen als Tennisspielerin?

Ich wollte schon immer Mutter werden und Mutter sein. Ich liebe Kinder über alles, selbst als ich klein war. Aber natürlich wird mein Leben etwas anders sein, das ist mir klar. Ich freue mich riesig darauf, mit Familie und Zuwachs dann zu reisen. Ich bin auch sehr gespannt, welche neuen körperlichen Herausforderungen das alles mit sich bringt. Ich glaube, darauf kann man sich nicht wirklich einstellen. Von allen Seiten hört man ja immer wieder: Es verläuft bei jeder Frau anders, jede braucht auch unterschiedlich Zeit, um nach der Geburt wieder auf die Beine zu kommen.

Der Plan steht felsenfest: Sie wollen es noch mal auf der Tour versuchen?

Ja, auf jeden Fall. Einfach so werde ich meine Karriere nicht beenden.

Empfinden Sie eine Extra-Motivation, als Mutter noch mal auf die Tour zurückzukehren?

Muss ich mir etwas beweisen? (lacht) ... Ich glaube, ich muss mir nichts mehr beweisen, über den Punkt bin ich hinweg. Mein Ziel war es auch im vergangenen Jahr, ein Turnier zu gewinnen. Das habe ich zum Ende hin dann noch geschafft. Das war ein schöner Moment, der mir zeigte: In mir steckt noch gutes Tennis.

Sie haben Ende 2023 in Calgary ein ITF-Turnier der W60+H-Kategorie gewonnen.

Richtig, und diese Rückkehr hatten mir nach meinen vielen schweren Verletzungen vielleicht die wenigstens zugetraut. In meinem Knie war so viel kaputt, sodass es zunächst hieß, ich könnte eigentlich nie mehr spielen. Ich habe aber nie aufgegeben, ich bin immer noch eine Kämpferin. Es ist nur ein bisschen schade – in Anführungszeichen –, dass ich im vergangenen Jahr wieder so gut gespielt habe und immer besser in Schwung kam und jetzt die Schwangerschaft kommt. Ich wollte an den Turniersieg anknüpfen und hatte mich gut gefühlt. Ich hatte mich schon auf die Saison gefreut. Da spricht jetzt aber auch nur die Sportlerin in mir. Jetzt verschiebe ich eben einige sportliche Ziele nach hinten.

Sie klingen fast ein wenig wehmütig, zumindest die Spielerin Sabine Lisicki gerade …

Ja, ich freue mich riesig aufs Kind und all das, was kommt, aber ich gebe auch zu, mir fehlt es, auf dem Platz zu sein. Mir fehlt es, richtig hart trainieren zu können. Und den Körper als Profisportlerin zu spüren.

Immer noch gerne nah dran an Tennisfans: Sabine Lisicki. (Foto: Cathrin Mueller/Paul Zimmer)

Beschreiben Sie mal: Was genau lieben Sie so am Profidasein, das vielleicht gegen Ende einer Karriere jedem das Aufhören, das Loslassen schwer macht?

Ich empfinde einfach eine tiefe Leidenschaft für Tennis. Nach so vielen Jahren kann ich das ganz klar und deutlich sagen. Ich habe mir ja schon die Frage ein paar Mal gestellt: Warum spiele ich? Es ist wirklich die Liebe zum Sport und all das, was es beinhaltet, Profi zu sein. Das tägliche Training, über Grenzen zu gehen, die Früchte zu ernten von der harten Arbeit, die man hineinsteckt, wenn keiner zuschaut. Ich liebe es, in Stadien zu spielen und die Emotionen der Zuschauer zu spüren, die mitfiebern und einen unterstützen. So etwas wird man, wenn man ehrlich ist, nie wieder im Leben haben. Das ist etwas Einzigartiges.

Große Rücktritte waren in der jüngeren Vergangenheit immer wieder das Thema, Roger Federer etwa hörte auf, Rafael Nadal und Andy Murray stehen kurz vor dem Karriereende, Serena Williams ist auch raus aus dem Tennisbetrieb. Fühlten Sie bei diesen Rücktritten mit? Weil Sie wissen: Irgendwann müssen Sie auch diesen Schritt gehen?

Ja, ich habe alles verfolgt und mit allen mitgefühlt. Ich denke, diese Generation war auch eine voller Leidenschaft für den Sport und spielte deutlich länger als die Generation vorher. Für Roger tat es mir sehr leid, dass er aufgrund seiner Knieverletzung nicht mehr so spielen konnte, wie man es von ihm gewohnt war. Das Einzige, das sich jeder Profisportler wünscht, ist ja: die Karriere dann zu beenden, wenn man es selber möchte.

Federer wollte auch deshalb aufhören, weil er seinen Körper nicht bis zum Allerletzten belasten wollte, er meinte, er wolle auch noch was vom Leben danach haben. Wie viele Jahre auf den Plätzen sind noch in Ihnen?

Ich werde nicht so lang spielen wie Serena, das kann ich sagen … (lacht). Das Zurückkommen wird das sein, was mir wichtig ist. Diesen Augenblick will ich noch mal erleben und genießen. Und dann hoffe ich, dass ich on my own terms, also so, wie ich mir das vorstelle, aufhöre.

Haben Sie eine Vision, wie Ihr letztes Match aussehen sollte?

Nein, habe ich nicht. Nach so vielen Jahren in dem Beruf weiß ich: Man stellt sich so viel vor, am Ende ändert sich eh meist wieder alles.

Im Frauentennis normalisiert sich immer mehr, dass auch Mütter auf der Tour spielen, etwa auch die Deutschen Tatjana Maria und Angelique Kerber. Haben Sie sich schon mal kurzgeschlossen, für ein paar Informationen, was auf Mütter on Tour zukommt?

Noch nicht, aktuell bin ich erst mal mit meiner Schwangerschaft beschäftigt und bin in dieses Thema eingetaucht. Ohnehin glaube ich, dass jede Rückkehr als Spielerin mit Kind sehr individuell verläuft. Man sieht ja zum Beispiel, dass es Tatjana ganz anders händelt als Naomi Osaka oder Elena Switolina. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, wie man das Tennisleben handhabt und damit glücklich ist. Ich lasse alles auf mich zukommen. Man bekommt das Gefühl, wie man alles am liebsten angehen möchte, wenn man Mutter geworden ist, denke ich.

Wimbledon startet nun an diesem Montag, Sie hatten immer eine spezielle Beziehung zum Rasen-Klassiker in London. Löst die Veranstaltung, auch wenn Sie nicht dabei sein können, immer noch etwas in Ihnen aus?

Bei der Rasensaison blüht generell mein Herz auf. Ich schaue natürlich ein bisschen mit einem weinenden Auge drauf. Als ich die ersten Ballwechsel auf Rasen wieder gesehen habe, dachte ich: Ohhh, ich will auch! Diese Zeit der Saison ist etwas ganz Besonderes. Und in Deutschland haben wir ja nun auch die tollen Turniere in Berlin und Bad Homburg vor Wimbledon, besser geht’s nicht.

Was macht für Sie die Faszination dort aus?

Rasentennis hat immer so etwas von Tradition. Von Stil und Klasse. Und in Kombination mit Wimbledon ist das einmalig. Im All England Club sind hinten an den Plätzen immer noch nur grüne Banner, ohne Sponsoren. Es gibt die Royal Box, den Henman Hill, die Erdbeeren, alles ist speziell und hat Geschichte. Allein wenn du in Wimbledon durch die Tore gehst, kribbelt es. Ich kann nur jedem empfehlen, einmal nach Wimbledon zu fahren, da durchzulaufen, durchzuschlendern, alles aufzusaugen. Vor allem die erste Woche, wenn so viele Matches gespielt werden und man überall nah dran ist, ist ganz speziell.

Den Center Court kennen Sie auch bestens, immerhin bestritten Sie da mal ein Finale, was den meisten Profis verwehrt bleibt.

Ich liebe ihn! Der Weg raus ist schon so etwas Besonderes. Du läufst auf Teppich. Du läufst an etlichen Trophäen vorbei, plus an den Trophäen, um die es geht. Du weißt, wie viele Legenden durch diese Türen gelaufen sind und dieses Turnier gewinnen wollten und es geschafft haben. Und man muss auch sagen: Die Zuschauer sind wirklich tennisaffin. Jedes der vier Grand Slams hat eine ganz eigene Atmosphäre. Es ist einfach diese britische Art, Tennis zu schauen, die mich begeistert. Die Zuschauer zelebrieren, dass auf dem Platz gekämpft wird. Auch wenn Leute Tennis nicht verfolgen: Wimbledon kennt jeder. Das sagt alles aus.

Wie muss man auf Rasen spielen?

Der Aufschlag ist nach wie vor wichtig, damit wurde ich ja zum Glück gesegnet. Mein Papa hat mir in vielen, vielen Stunden den Aufschlag beigebracht. Du kannst dich auf Rasen allein mit diesem Schlag aus vielen Situationen befreien. Auf Rasen muss man sich auch anders bewegen, man muss sich wohlfühlen auf diesem Belag. Selbst viele, die sich auf Hartplatz oder Sand gut bewegen, fühlen sich auf Rasen nicht so wohl. Das Laufen ist anders, das Stoppen, man muss dafür ein Gespür entwickeln. In meinem ersten Jahr hatte ich jedes Match auf Rasen verloren. Im Folgejahr auch, bis dann Wimbledon kam, 2009. Ich erreichte dann auf einmal das Viertelfinale, ab da lief’s. Da habe ich den Schlüssel gefunden. Und natürlich gibt es taktische Mittel, um auf Rasen zu bestehen, aber da muss jeder seinen Weg finden. Druckvolles Spiel wird in der Regel schon belohnt.

Im deutschen Frauentennis fühlt sich die Lücke immer größer an, seit die Generation, zu der sie zählen, nicht mehr geschlossen antritt. Julia Görges und Andrea Petkovic haben ihre Karrieren beendet. Kerber spielt nicht mehr lange. Sie pausieren und waren auch lange verletzt raus. Wie sehen Sie das deutsche Nachwuchsproblem in der Spitze?

Ich denke, Talente tauchen immer in Rotationen auf. Wir hatten übrigens auch anfangs eine schwierige Zeit. Wir wurden komplett an Steffi Graf und Boris Becker gemessen. Jede Pressekonferenz zu Beginn handelte von diesen Vergleichen. Selbst wenn man aus der Quali kam und die dritte Runde erreicht hat beim allerersten Grand Slam, war es immer noch nicht so gut … (lächelt). Was uns vier verband: Wir hatten extrem viel Biss. Jede hatte ja andere Bedingungen. Angie hatte in Polen trainiert. Petko war in Frankfurt, ich war in den USA. Jede ging einen eigenen Weg, auch Jule dann und Laura (Siegemund; d. Red.), aber wir alle verfügten über mentale Stärke. Diese ist so wichtig. Und wir haben uns gegenseitig hochgeschaukelt. Das half sehr, denn wir kamen auch in einer Phase hoch, in der es richtig schwer war. Als ich auf die Tour kam, spielten Justine Henin, Amelie Mauresmo, Serena Williams, Maria Scharapowa. Da musstest du wirklich gut spielen, um durchzukommen. Es ist richtig toll, dass der DTB seit 2012 inzwischen ein Nachwuchsprogramm hat. Eine solche Unterstützung hätten wir uns auch gewünscht damals. Warum es unsere Talente nicht dauerhaft nach oben geschafft haben, kann ich schwer beurteilen, dazu bin ich nicht nah genug dran.

Werden Sie dem Tennis verbunden bleiben, auch nach der aktiven Karriere?

Auf jeden Fall. Ich hatte ja jetzt hier und da Einsätze als Fernsehkommentatorin, gerade in Berlin. Ich kann mir sehr gut vorstellen, bei den Legends-Turnieren während der Grand Slams mitzuspielen. Ansonsten lasse ich alles entspannt auf mich zukommen.

Und Trainerin? Das Frauentennis bräuchte mehr Frauen auf diesen Posten.

Ja, stimmt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin überzeugt, dass ein Trainer in Vollzeit reisen muss. Ich war seit meinem neunten, zehnten Lebensjahr unterwegs, irgendwann will man mal mehr zur Ruhe kommen. Und die andere Frage ist ja: Wie macht man das mit Kind? Es liegt nicht am Wissen. Sondern meist am Familienstand. Ich bin überzeugt davon, dass es Toptrainerinnen gibt, das haben ja auch Amelie Mauresmo gezeigt oder Conchita Martinez.