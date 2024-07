Für Iga Swiatek war die Sache klar: Sie habe dieses Drittrundenmatch verloren, nicht ihre Gegnerin habe es gewonnen. „Mein Tank, mich selbst an meine Grenzen zu bringen, wurde plötzlich leer“, sagte die Weltranglistenerste aus Polen, für die nach der 6:3, 1:6, 2:6-Niederlage gegen die Kasachin Julia Putinzewa eine Serie von 21 gewonnenen Partien in Serie in Wimbledon endete. Auch sie staunte über ihren Misserfolg: „Ich war irgendwie überrascht. Aber ich weiß, was ich falsch gemacht habe nach Roland Garros. Ich habe mich nicht wirklich richtig ausgeruht. Ich werde diesen Fehler nicht noch einmal machen.“ Swiatek hatte zuvor hintereinander die Sandplatzturniere in Madrid, Rom und Paris gewonnen.