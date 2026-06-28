Das war jetzt die Gelegenheit für Jannik Sinner , mal richtig den Arbeitskämpfer zu geben. Er musste ja nicht gleich die Faust recken und schon gar nicht die Internationale anstimmen. Aber ging es einer Gruppe von knapp zwei Dutzend Tennisprofis aus der Weltspitze kürzlich, bei den French Open, nicht darum, mehr Preisgeld zu erhalten, bei den vier Grand-Slam-Turnieren? Keine 15 Prozent vom Umsatz der Veranstaltung, wie nun auch in Wimbledon, das ist den Sportlern als Teilhabe zu wenig. Auch Sinner, dem als Weltranglistenersten eine spezielle symbolische Bedeutung zukommt, unterstützte von Beginn an maßgeblich die Initiative. Und so saß er, der jüngst noch an seinem Wohnort in Monte-Carlo zu sehen war, an diesem Samstag im All England Club an der berühmten Church Road vor der Weltpresse und hatte das Forum, allen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Was würde er knallhart verlangen? Würde er mahnen: Amici, così non va! Freunde, so nicht!

„Ich bin hier, um über Tennis zu reden“, machte der Titelverteidiger schnell klar, auch jede weitere Frage zur Causa grätschte der 24 Jahre alte Südtiroler beiseite wie einst Kicker-Legende Giuseppe Bergomi die Stürmer. Schon war er weg. Das TV war das nächste Opfer. Jeder sollte was von seinem Protest abbekommen. Schon bei Sinners Vorstellung im Media Theatre hatte der Conferencier erklärt: Achtung, wird eine kürzere Pressekonferenz, „Jannik wird die Zeit stoppen“. Nur 15 Minuten – die Zahl soll auf die nicht einmal erreichten 15 Prozent Preisgeld-Anteil anspielen – gestehen in Wimbledon die an dieser Initiative beteiligten Profis den Medien jeweils zu. Zur Not wird abgebrochen. Und nicht nur, wie in Paris, am Medientag aller. Sie möchten es diesmal eine Woche durchziehen.

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Arbeitskampf, da muss man die Millionäre in der Einzelsportart Tennis wohl in Schutz nehmen, müssen sie eben erst noch lernen. Die Aktionen wirken jedenfalls zunehmend schwammiger. Von Boykottdrohung spricht niemand mehr. Ihr Begehr ist ja recht neu, und wahrscheinlich wussten die meisten Elite-Spieler auch bis zum Herbst selbst nicht, dass sie plötzlich ein großes Herz für Kollegen haben, die jenseits des 200. Weltranglistenplatzes auf der Tour herumtingeln und für die sie nun in die Bütt gehen. Im September hatte sich erstmals eine Gruppe Aufständischer schriftlich an die vier Grand-Slam-Veranstalter in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York gewandt, dem Vernehmen nach dirigiert vom früheren WTA-Chef Larry Scott. Seitdem gärt die Auseinandersetzung.

Bis 2030, trug die Gruppe vor, sollten ihre Kuchenstücke vom jeweiligen Gesamtumsatz mindestens 22 Prozent betragen. In anderen Sportarten würden die Protagonisten auch gerechter beteiligt werden. Ließ sich anfangs noch dieser kompakten Argumentation durchaus folgen, die einzig auf Gerechtigkeit basierte, fällt dies inzwischen schwerer. Nachdem sich an diesem Wochenende fast alle Topprofis zur Thematik geäußert hatten, muss man sich eher fragen: Worum geht es wem eigentlich genau?

US-Profi Ben Shelton sorgt sich nicht um die Journeymen der Tour, sondern schon um Spieler zwischen den Weltranglistenpositionen 50 und 100 sowie eine Absicherung der Spieler nach der Karriere. Der 24-malige Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic aus Serbien, der in Paris moralisch die Aktion unterstützte, wollte sich in Wimbledon „neutral“ verhalten und sagte: nichts. Der Schweizer Stan Wawrinka meinte kürzlich, es gehe um die falsche Sache. Wichtiger sei es, den übervollen Turnierkalender zu entschlacken, dafür zu sorgen, dass Profis nicht überbeansprucht und dauernd verletzt sind. Aryna Sabalenka ist ihrerseits vom Argument abgerückt, dass es die Spitzenspieler seien, die die Show böten und honoriert werden sollten. „Wir tun es für die übrigen Spieler, die Schwierigkeiten haben, überhaupt einen Trainer zu engagieren“, trug sie ernsthaft vor. Sinner wiederum begründete seine Verweigerung von Erklärungen noch damit, die Verhandlungen würden sich bewegen. Warum trotzdem die Ausweitung der zeitlich begrenzten Medienauftritte? No comment. Als Unterstützer in der Sache machte sich Sinner nicht verdächtig.

Und wie sehen es die Profis, dass Wimbledon, als Entgegenkommen nach dem Protest in Paris, das Preisgeld um satte 20 Prozent anhob? Einen solchen Quantensprung gab es so hier noch nie. Mehr als 74 Millionen Euro werden nun ausgeschüttet, Sieger und Siegerin kassieren jeweils 4,1 Millionen Euro, jeder Erstrundenverlierer 92 000 Euro. „Ein toller Start“ sei das, sagte Sabalenka, monierte aber sofort: „Wenn man sich das Preisgeld über die letzten zehn Jahre anschaut, blieb es immer gleich.“ Was sie meinte: Der Preisgeld-Anteil vom Umsatz lag 2016 bei 14,9 Prozent, 2026 liegt er bei 14,4 Prozent. Gleich freilich blieb das Preisgeld trotzdem nicht. Auch Sabalenka, von der man nicht ahnte, dass sie sich für Zahlen hinter Kommas interessiert, hätte wissen können: Das Preisgeld hat sich seit 2016 mehr als verdoppelt. Eben auch, weil die Grand Slams unternehmerisch clever agieren und investieren. Auch dazu: kein Wort von keinem Profi. Die Reaktion beim All England Club fiel prompt vielsagend aus. „Überrascht und enttäuscht“ sei man, ließ der Ausrichter AELTC indigniert wissen, dass die Proteste fortgesetzt würden. Fortsetzung folgt.