Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki ist immer noch fasziniert vom Ort ihres größten Erfolges. Ein Gespräch über die Magie des All England Club, die richtige Taktik auf Rasen – und ihr letztes großes Ziel als Spielerin: als Mutter noch einmal auf den Platz zurückzukehren.

Interview von Gerald Kleffmann

Sabine Lisicki taucht pünktlich auf die Minute auf dem Bildschirm auf, unübersehbar sofort ihr Markenzeichen: das strahlende Lächeln. Die 34-jährige Berlinerin zählt zu den erfolgreichsten deutschen Tennisspielerinnen, 2013 erreichte sie das Finale des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon, das sie gegen die Französin Marion Bartoli verlor. Sie war damals die erste Deutsche seit Steffi Graf (1999), die wieder in einem derart bedeutenden Endspiel stand. Im Mai 2012 war sie Zwölfte der Weltrangliste. Viele Verletzungen zwangen Lisicki zu Pausen, in der WTA-Weltrangliste ist sie derzeit auf Position 446 geführt. Dass sie gerade nicht den Schläger schwingt, hat aber einen erfreulichen Grund.