Da stand Carlos Alcaraz , am Rand des Hauptplatzes zum Interview nach seiner Arbeitsschicht, und machte eine ganz neue Erfahrung: Waren das wirklich Buhrufe, die dem 21-Jährigen da entgegenschallten? Zwischen dem leicht gespielt geschockten Aufstöhnen vieler Zuschauer waren ja tatsächlich auch Verlautbarungen des Missfallens zu hören. Aber so wie alle lachten und auch Alcaraz strahlte, war klar: alles nur Frotzeleien. Schließlich wusste er ja selbst, dass er sich selbst ein wenig in die Bredouille gebracht hatte, als er meinte, der Sonntag werde „ein spaßiger Tag für die Spanier“.

Was er ausdrücken wollte: Die spanische Fußballnationalmannschaft wird am Abend um den EM-Titel antreten, und er, er ist ja auch in einem nicht ganz unwichtigen Endspiel in Wimbledon dabei, nach dem letztlich sehr überzeugenden 6:7 (1), 6:3, 6:4, 6:4 am Freitagnachmittag im Halbfinale gegen den Russen Daniil Medwedew, 28. Allerdings trifft Spanien auf England, so hatte er sich in die Nesseln gesetzt. „Ich habe nicht gesagt, dass Spanien gewinnen wird“, sagte er schließlich lachend, um die Wogen zu glätten.

Alcaraz wurde die Parteinahme selbstverständlich verziehen. Er sagte selbst sehr richtig, wie er sich fühle, da er nun zum zweiten Mal hintereinander um den wichtigsten Tennispokal kämpfen wird, den er im Vorjahr in einem legendären Duell mit dem Serben Novak Djokovic gewann. „Ich fühle mich hier nicht mehr neu und weiß, wie sich ein Finale hier anfühlt. Ich werde versuchen, alles gut zu machen“, sagte er, und ein Frischling, das ist er in der Tat nicht mehr. Der Weltranglistendritte, der jüngst bei den French Open in Paris seinen dritten Grand-Slam-Titel errang, ist längst zu einer festen Größe des globalen Profitennis geworden, und warum er die Zuschauer immer wieder in den Bann zieht, demonstrierte er auch in der Partie gegen Medwedew.

Für seine Schläge bekommt Alcaraz die höchste Wertschätzung von der Tribüne

Anfangs sei er noch sehr nervös gewesen, räumte Alcaraz ein, doch ab dem zweiten Satz fing er zunehmend an, die Ballwechsel in seiner unnachahmlichen Art zu diktieren: Der 21-Jährige kann wirklich verrückte Schläge fabrizieren, und immer dann, wenn er seine Vorhand regelrecht ins Feld peitscht oder einen fabelhaften Stopp übers Netz ploppen lässt, folgt das, was die höchste Wertschätzung von der Tribüne ist: ein bewunderndes Raunen. Manchmal sieht man den Leuten an, dass sie es nicht fassen können, was Alcaraz so anstellt.

Ein Houdini, ein Entfesselungskünstler, ist er wie noch 2023, auf dem Weg in sein viertes Grand-Slam-Finale bewies Alcaraz aber auch eine neue Qualität: Er setzte sich in Matches durch, in denen er phasenweise nicht gut spielte. Genau das zeichnet große Spieler aus. In der dritten Runde war er gegen den Amerikaner Frances Tiafoe schon kurz vor der Niederlage, rettete sich in den fünften Satz und siegte. 55 Winner, direkte Punkte, gegen Medwedew belegten nun, dass er seine Präzision wiedergefunden hat. Der Spaß kommt dann quasi stets von ganz alleine.