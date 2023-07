Von Barbara Klimke, London

Eine Woche lang hielt die Illusion. Dann fand die Realität den Weg in das Festival aus fliegenden Filzbällen, Erdbeeren, Champagner und dem Sommercocktail Pimm's. Der All England Club hatte Anstrengungen unternommen, den Krieg von den diesjährigen Championships möglichst auszuklammern, doch ein Turnierplan folgt einer eigenen, politisch irrelevanten Logik. Und so stand im Achtelfinale des Rasentenniswettbewerbs das Duell zwischen der Ukrainerin Elina Switolina und der Belarussin Wiktoria Asarenka an.

Wer diese Partie auf Court Number One, der zweitgrößten Arena der Anlage, aus einer naiven, rein sportlichen Perspektive verfolgte, ohne die Nationalität der Beteiligten in Betracht zu ziehen, der sah ein packendes, intensives Match zweier Spitzenspielerinnen, in dem die frühere Weltranglistendritte mit der früheren Nummer eins um die Dominanz über den Tenniscourt rang.

Aber für Elina Switolina, geboren in Odessa, war es weit mehr als ein erbittertes Match um Punkte. Es war ein Stellvertreterkampf: eine Kriegsverteidigungshandlung mit anderen Mitteln, wie sie nach dem 2:6, 6:4, 7:6 (9)-Erfolg deutlich, auf Englisch, formulierte. "Wenn ich zu so einem Spiel gegen eine Gegnerin aus Russland oder Belarus antrete, dann spüre ich selbstverständlich mehr als den Druck, gewinnen zu müssen. Deshalb bedeuteten mir solche Erfolge enorm viel. Ich erbringe auf meine eigene Weise einen Sieg, einen kleinen Sieg für die Ukraine." Victory, dieses größte Plattitüdenwort des Sports, markiert für Switolina den Unterschied zwischen Überleben und Tod.

Das Publikum war an diesem lauen Sommerabend überwiegend auf der Seite der Ukrainerin. Die Menge munterte sie auf, als sie nach fünfzig Minuten, bereits den Tränen nahe, 2:6, 0:2 zurücklag. Nach ihrer Aufholjagd dankte Switolina den Zuschauern ihrerseits für die "Kraft", die ihr die lautstarke Unterstützung verliehen habe. Dies sei "der zweitglücklichste Moment meines Lebens nach der Geburt meiner Tochter", erklärte sie, als der Jubel nicht nachlassen wollte, und nahm dann Bezug auf die Notlage ihres Heimatlands: "Ich habe an die Leute gedacht, die zuschauen und mich unterstützen. Ich weiß, wie viel ihnen das bedeutet, diese kleinen Glücksmomente zu teilen. Die Ukraine macht schwierige Zeiten durch. Ich kann mich nicht beschweren, ich musste einfach kämpfen."

Auf den obligatorische Handshake mit ihrer belarussischen Kontrahentin verzichtete Switolina, 28. So handhabt sie es immer seit ihrer Rückkehr auf die Tennistour zu Jahresbeginn, wenn sie sich mit Spielerinnen aus den Aggressorländern duelliert. Wiktoria Asarenka, 33, respektierte das. Sie schritt nach dem Tiebreak zur Schiedsrichterin, und hob, die Leistung der Kontrahentin würdigend, die Hand. Aber als die in Minsk geborene Asarenka, die lange in den USA lebte, die Tasche schulterte und den Platz verließ, wurde sie von uninformierten Teilen der Menge ausgebuht.

Detailansicht öffnen Kein Handschlag - aber Viktoria Asarenka hebt in Anerkennung der Leistung ihrer Kontrahentin die Hand. (Foto: Hannah McKay/Reuters)

Es hat sie bitter getroffen nach diesem, alles in allem, sportlich fairen Schlagabtausch. Eine Stunde später erschien sie, die Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille verborgen, im Pressekonferenzraum. Wie sie die Publikumsreaktion einschätzte, wurde Asarenka gefragt. Sie gab die Frage zurück an die Reporter: "Wie haben Sie das denn empfunden?" Sie kenne Switolina seit langem, sagt sie dann, sie seien immer gut ausgekommen: "Jetzt sind die Umstände, wie sie sind." Switolinas Handschlagverweigerung, die sie akzeptiere, bringe sie stets in ein Dilemma: "Was hätte ich tun sollen? Auf sie warten?" In ihrer Lage gebe es keine richtige, der Situation angemessene Reaktion.

Der Vorfall illustrierte beispielhaft die Absurdität der von den Tennisverbänden und auch vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) im Hinblick auf die Sommerspiele von Paris 2024 penetrant vorgetragenen Forderung, Athleten der überfallenen Ukraine und der Kriegstreiberstaaten Russland und Belarus gegeneinander antreten zu lassen - sei es auf der Laufbahn, auf der Planche mit Degen oder auf dem Tennisplatz mit dem Racket in der Hand. Man solle die Geste nicht überbewerten: Es gehe nur um einen Handschlag, plädierte die Belarussin Asarenka.

Switolina trifft nun auf Iga Swiatek, die für die Ukraine schon Benefizspiele organisierte

Für die Ukrainerin Switolina indes handelt es sich um ein politisches Symbol. Switolina rief die Turnierorganisatoren deshalb zu einer öffentlichen Erklärung auf: Dem Publikum müsse klargemacht werden, dass es während des Kriegs kein Freundschaftszeichen am Netz geben kann: "Ich habe es schon mehrmals gesagt, dass ich, solange russische Truppen nicht die Ukraine verlassen und wir uns unsere Territorien zurückgeholt haben, keine Handshakes machen werde. Das ist ein klares Statement von mir."

Der All England Lawn Tennis Club (AELTC) hatte bereits im vergangenen Jahr ein Zeichen gesetzt und russische sowie belarussische Spieler aus Wimbledon ausgeschlossen. In diesem Sommer sind die Akteure beider Nationen nach einem Machtkampf der Tennistouren ATP und WTA mit dem Ausrichter im Südwesten Londons zurück. Der Club versuche weiterhin, den vom Krieg betroffenen Athleten zu helfen, sagte ein Sprecher: Ukrainische Tennisspieler dürfen in der Rasensaison kostenlos in den Klubs in Wimbledon, in Raynes Park und auf der Anlage des englischen Verbands in Roehampton trainieren. Und der AELTC hilft ihnen finanziell bei den Wohnkosten.

Diese Unterstützung sei sehr wichtig, bestätigte Switolina. Sie selbst lebt mit ihrem Mann, dem französischen Tennisprofi Gael Monfils und der kleinen Tochter in Monaco. Viele ihrer ukrainischen Kollegen, sagte sie, seien nach Kriegsbeginn ins Ausland gezogen, viele unterstützten die Familie zu Hause oder die geflüchteten Freunde und Verwandten: "Wir sind für die Hilfe alle enorm dankbar, denn unsere Kosten sind weit höher als vor dem Krieg."

Auf eine Unterstützerin trifft sie nun im Viertelfinale von Wimbledon: auf die Weltranglistenerste, ihre Freundin Iga Swiatek aus Polen, die schon Benefizspiele organisierte. Und die bei jedem Match eine kleine ukrainische Fahne an ihrer Mütze trägt.