Noch nie hat es Alexander Zverev ins Viertelfinale des dritten Grand-Slam-Turniers geschafft. Das soll sich dieses Jahr ändern. Gegen wen der Deutsche in der ersten Runde spielt.

Mit dem Rückenwind des Gewinns seines ersten Grand-Slam-Titels in Paris reist Alexander Zverev nach London. Auf dem Rasen von Wimbledon möchte er einen weiteren Fluch besiegen - und endlich weiterkommen als bis ins Achtelfinale. Vom 29. Juni an fliegen die gelben Tennisbälle wieder über das Grün. Das Finale der Männer findet am 12. Juli statt, einen Tag vorher ermitteln die Frauen ihre Siegerin.

Wir geben einen Überblick über den Wimbledon-Spielplan 2026 und darüber, wo Sie die Partien im Fernsehen verfolgen können.

Wimbledon-Spielplan der Männer

Wimbledon-Spielplan der Frauen

Deutsche Tennisspielerinnen und -spieler bei Wimbledon

Vier deutsche Männer und fünf Frauen haben es ins Hauptfeld geschafft. Tamara Korpatsch war gegen Coco Gauff, an Nummer 7 gesetzt, chancenlos. Am Dienstag standen sechs weitere auf den Courts - auch Alexander Zverev stieg erfolgreich ins Turnier ein. Mit Yannick Hanfmann zog ein weiterer Deutsche in die nächste Runde. Ausgeschieden sind jedoch Eva Lys, Ella Seidel und Vorjahres-Viertelfinalistin Laura Siegemund. Am Mittwoch beendete Daniel Altmaier sein Match, er schied wie schon in München gegen Alex Molcan aus. Zwei weitere Deutschen waren am 1. Juli im Einsatz: Tatjana Maria und Jan-Lennard Struff. Maria scheiterte am US-Talent Iva Jovic. Struff musste sein Spiel nach 2:2 Sätzen am Donnerstag beenden - und gewann im Match-Tiebreak mit 10:7 gegen Nakashima. Er ist der erste Deutsche in Runde 3.

3. Runde:

Fr, 3. Juli: Jan-Lennard Struff - Daniil Medwedjew (WOR)

2. Runde

1. Juli: Tatjana Maria - Iva Jovic (USA) 1:6, 2:6

1:6, 2:6 2. Juli: Jan-Lennard Struff - Brendan Nakashima (USA) 4:6, 7:6, 7:6, 6:7 7:6

- Brendan Nakashima (USA) 4:6, 7:6, 7:6, 6:7 7:6 Do, 2. Juli, circa 16.10 Uhr: Alexander Zverev - Valentin Royer (FRA)

Do, 2. Juli, circa 17 Uhr: Yannick Hanfmann - Karen Chatschanow (WOR)

1. Runde

Serena Williams in Wimbledon : Ein umjubelter Auftritt mit Misstönen Die 44-jährige US-Amerikanerin unterliegt bei ihrem Tennis-Comeback im All England Club der Australierin Maya Joint, 20 – und gibt danach Rätsel auf. Von Gerald Kleffmann ...

Meinung Sieg bei French Open : Alexander Zverev ist jetzt nie mehr der Unvollendete SZ Plus Kommentar von Gerald Kleffmann ...

Wimbledon 2026 im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für „The Championships“ liegen bei Amazon Prime. Der Streamingdienst ermöglicht Zuschauern, Spiele auf acht Courts zu sehen. Vom 29. Juni bis 6. Juli startet die Übertragung jeweils um 12 Uhr mit der Analyse im Studio und den Außencourts. Ab 14 Uhr laufen die ersten Matches auf Court 1. Ab 14.30 Uhr wird dann auch Live-Tennis vom Centre Court gezeigt, wenn dort das erste Spiel des Tages beginnt. Beide Plätze stehen in einem Einzelstream zur Verfügung. Welche sechs Außencourts ab 12 Uhr übertragen werden, entscheidet Amazon tagesaktuell je nach Ansetzung.

Neben Andrea Petkovic werden in diesem Jahr auch Angelique Kerber (Wimbledon-Siegerin von 2018) und Tommy Haas (Wimbledon-Halbfinalist 2009) als Experten am Mikrofon zu hören sein. Ebenfalls dabei sind unter anderem der Wimbledonsieger von 1991, Michael Stich, sowie Mischa Zverev und Barbara Rittner. Insgesamt begleiten zwölf verschiedene Kommentatoren die Matches.

29. Juni bis 6. Juli, ab 12 Uhr: 1. Runde bis Achtelfinale

7. und 8. Juli, ab 14 Uhr: Viertelfinale

9. und 10. Juli, ab 14.30 Uhr: Halbfinale

11. Juli, ab 17 Uhr: Finale der Frauen

12. Juli, ab 17 Uhr: Finale der Männer

Tennis : Serena Williams feiert Einzel-Comeback in Wimbledon Im Alter von 44 Jahren will die US-Amerikanerin auch als Solistin beim Rasenklassiker antreten. Der All England Club gibt ihr eine Wildcard. ...

Favoritinnen und Favoriten bei Wimbledon

Selten war das Turnier so offen wie dieses Jahr: Die Vorjahressieger Jannik Sinner und Iga Swiatek sind nicht in Topform. Sinner, der zwar 2026 in den ersten Monaten fast alles gewann, verlor entkräftet in der Hitze von Paris nach einer 2:0-Satzführung und hat danach bis zum ersten Aufschlag in Wimbledon pausiert. Swiatek schied überraschend auf ihrem Lieblingsbelag, auf Sand, bei den French Open im Achtelfinale aus. Zu den Favoritinnen zählt neben der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka auch Jessica Pegula, Coco Gauff (beide USA) und die Tschechinnen Linda Noskova sowie Marie Bouzkova, die jeweils ein Vorbereitungsturnier gewannen.

Bei den Männern fehlt der Vorjahresfinalist und zweimalige Sieger Carlos Alcaraz, der an einer Handgelenksverletzung laboriert. Auch der frühere Seriensieger Novak Djokovic (sieben Titel in Wimbledon) scheint mit 39 Jahren nicht mehr in der Form zu sein, den harten Anforderungen eines Grand-Slams gerecht zu werden. Auf Rasen spielt der US-Amerikaner Taylor Fritz (Vorjahres-Halbfinalist, Halle und Stuttgart-Finalist) gut, auch wenn 2026 bislang nicht sein Jahr war. Die Vorbereitungsturniere gewannen Ben Shelton (USA), Frances Tiafoe (USA), Francisco Cerundolo (Argentinien) und Kamil Majchrzak (Polen).

French-Open-Siegerin Andrejewa : Erfolg, der süchtig macht Mirra Andrejewa, hochbegabt, witzig und reflektiert, gewinnt im Alter von 19 Jahren die French Open. Ihren ersten Grand-Slam-Sieg verdankt sie der Expertise ihrer Trainerin Conchita Martínez – und dem festen Glauben an ihre eigenen Fähigkeiten. SZ Plus Von Gerald Kleffmann ...

Wie viel Preisgeld wird vergeben?

Männer und Frauen erhalten das gleiche Preisgeld. Wer es in die erste Runde schafft, darf sich bereits über rund 92.000 Euro freuen. Die Turniersieger im Einzel bekommen je etwa 4,2 Millionen Euro. Insgesamt werden 74,3 Millionen Euro verteilt, was rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr sind.

Turniersieger: rund 4,2 Millionen Euro

rund 4,2 Millionen Euro Finalist: rund 2 Millionen Euro

rund 2 Millionen Euro Halbfinale: rund 1,04 Millionen Euro

rund 1,04 Millionen Euro Viertelfinale: rund 556.000 Euro

rund 556.000 Euro Achtelfinale: rund 347.000 Euro

rund 347.000 Euro 3. Runde: rund 214.000 Euro

rund 214.000 Euro 2. Runde: rund 146.000 Euro

rund 146.000 Euro 1. Runde: rund 92.000 Euro

Wimbledon-Sieger und -Siegerinnen seit 2015