Am Dienstagabend hatte Andy Murray sein Handy in die Hand genommen und eine Textnachricht verfasst, man weiß das inzwischen so genau, weil er selbst von dieser kleinen, vielsagenden Begebenheit berichtet hat. Der 37-jährige Schotte, der am Mittag zuvor erst entschieden hatte, doch auf einen Start im Einzel zu verzichten, da er sich nach einem Eingriff am Rücken noch nicht ganz fit fühlte, machte es kurz: Ob sie, Emma Raducanu mit ihm beim Turnier in Wimbledon im Mixed-Wettbewerb antreten wolle, fragte er. „Zum Glück bekam ich eine schnelle Antwort“, verriet der britische Tennisliebling, „es war ja schon etwas spät, als ich die Nachricht abschickte“. So habe er befürchtet, „sie könnte schon im Bett sein“. Sie schlief keineswegs, schrieb sofort zurück, binnen zehn Sekunden, wie sie wiederum später erzählte, und ihre zackige Replik lautete nur: „Yeah, let’s do this!“ So wurde dieses Duett geboren, dass – dafür muss man kein Prophet sein – die Tennisgemeinde nun völlig verzücken wird, wenn sie zusammen aufschlagen.

Hüfte, Zyste, Nerv : Murray ist geplagt – dennoch will er zu Olympia nach Paris

Raducanu, immer noch erst 21 Jahre alt oder vielmehr jung, ist quasi das weibliche Pendant zu Murray, auch wenn beide natürlich sehr unterschiedliche Erfolge und Schicksale erfuhren. Sie verbindet aber das, wofür sie in Großbritannien stehen, sie sind – der knorrig-humorige Murray kraft seines Alters noch viel mehr – Hoffnungsträger, Ankerpunkte, Instanzen, die die heimischen Massen interessieren und bewegen. Die Formierung dieses Duos nun hat etwas Magisches an sich, denn da wird ja nun auch ein Stück Tennisgeschichte beim gemeinsamen Vollieren und Returnieren zu bestaunen sein.

Für Murray, den zweimaligen Wimbledonchampion, den früheren Weltranglistenersten und Überfigur auf der Insel in seinem Sport, endet dieser Tage sein Weg, zumindest wird er seine letzten Einsätze an der berühmten Church Road bestreiten. Kürzlich musste er sich, schon mit einer künstlichen Hüfte ausgestattet, abermals operieren lassen, eine Zyste drückte auf die Wirbelsäule und einen Nerv, die Zeit war zu knapp, um am Dienstag gegen den gefährlich-guten Tschechen Tomas Machac spielen zu können. Und doch wird Murray, der noch in Paris bei Olympia starten möchte, seine Abschiedsgirlande im Londoner Stadtteil SW 19 an der Church Road erhalten, im Doppel ist er mit Bruder Jamie gemeldet, im Mixed kommt eben nun Raducanu ins Spiel – für die dieser Tage, so fühlt es sich an, ihre Karriere zum zweiten Mal beginnt.

All das, wofür Raducanu geliebt wurde, legte man ihr jetzt negativ aus

Die Tennisbranche kann sich glücklich schätzen, dass diese intelligente Frau nicht am ersten Abschnitt ihrer erstaunlichen Vita zerbrochen ist. Wie aus dem Nichts hatte Raducanu 2021 bei den US Open als Qualifikantin das Grand-Slam-Turnier gewonnen, danach versüßte ihr Max Eisenbud, einer der gewieftesten Agenten und bis heute Gelddirigent von Maria Scharapowa, den spektakulären Triumph und schloss für sie reihenweise millionenschwere Sponsorendeals ab. Raducanu war das, was stereotyp als Sternchen kategorisiert wird, und ihr Ruf, ein One-Hit-Wonder zu sein, eine, die eben ein Mal in ihrem Leben von der Tennismuse geküsst wurde, manifestierte sich, als der Anschlusserfolg ausblieb.

In Wimbledon hat Raducanu, als 135. der Weltrangliste dank einer Wildcard direkt im Hauptfeld, gerade noch mal selbst zugegeben, dass sie schwere Zeiten durchlebt hatte. Sie war ja mit völlig überzogenen Erwartungen überschüttet worden. Als sie nach New York viele Matches zu verlieren begann und immer wieder auch von Verletzungen geplagt zurückgeworfen wurde, drehte sich das Klima. All das, wofür sie geschätzt und geliebt wurde, die Offenheit, die erfrischende Jugend, das Unbekümmert-Sein wurden ihr negativ ausgelegt. Everybody's Darling, die mit Herzogin Kate Bälle schlug und bei Modeschauen auftauchte, steckte in der Schublade der überschätzten Neureichen, der alles in den Schoß fiel und die mit dem Ruhm nicht klarkam. An einem Tiefpunkt, es war erst vor einem Jahr, hatte Raducanu Bewegendes offenbart: „Manchmal denke ich mir: Ich wünschte, ich hätte die US Open nie gewonnen. Ich wünschte, das wäre nicht passiert.“ 2023 musste sie sich an beiden Handgelenken sowie am Knöchel operieren lassen, ab Mai fiel sie für den Rest der Saison aus.

„Wenn sie in die Ballwechsel kommt, ist sie richtig gut“, sagt Murray

Aus diesem Loch hat sie sich inzwischen herausgearbeitet, denn viel zu selten wird ja erwähnt, wie professionell Raducanu als Leistungssportlerin schon immer war und noch ist. Sie zählt ohnehin zu denjenigen, die alles messerscharf analysieren und reflektieren kann. Das ist auch einer der Gründe, warum die britische Presse sie jedes Mal wie in einem Kreuzverhör zu allem befragt, sei es die Wahl gerade in England, das Abschneiden der Fußballnationalmannschaft bei der EM oder auch nur der Zuschauerbesuch von David Beckham bei ihrem Auftaktsieg in Wimbledon. Auch zu dessen Sohn Romeo wurde sie befragt, es wird ja über eine zarte Liaison der beiden spekuliert, aber Raducanu kann man rhetorisch nicht in die Bredouille bringen.

Detailansicht öffnen Traut Emma Raducanu im Einzel viel zu - und freut sich auf den gemeinsamen Einsatz im Mixed: Andy Murray nach einer Trainingseinheit in Wimbledon (Foto: Javier Garcia/Shutterstock/Imago)

Spielerisch ist sie, endlich körperlich stabil und konstant belastungsfähig, deutlich im Aufwind. Jüngst besiegte sie erstmals in der Amerikanerin Jessica Pegula eine Akteurin aus den Top Ten. Ihre Vorhand ist druckvoll, ihr Spiel flink, couragiert und fokussiert, ganz bei sich, obwohl alle britischen Augen auf sie gerichtet sind. Das, was sie beflügle, umschrieb sie nach ihrem brillanten Zweitrunden-Erfolg gegen die Belgierin Elise Mertens (6:1, 6:2) so: „Ich glaube, dass ich dieses Jahr bei bestimmten Spielen oft mehr Freiheit spüre.“

Und genauso agiert sie auf dem Platz, frei, als hätte es ihre erste Karriere gar nicht gegeben. Gegen die Weltranglisten-Neunte Maria Sakkari, ihre nächste Gegnerin, geht sie sicher nicht als Außenseiterin auf den Platz. „Wenn sie in die Ballwechsel kommt, ist sie richtig gut“, lobte sie Murray und prognostizierte: „Ich gehe davon aus, dass sie es wieder absolut gut machen wird.“