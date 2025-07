Der Deutsche Tennis Bund war in Wimbledon diesmal nicht mit allzu vielen Profis im Hauptfeld vertreten, nur sieben schafften es, in der ersten Runde zu stehen. Von drei Männern sind nun bereits Alexander Zverev und Daniel Altmaier ausgeschieden, bei den Frauen scheiterten ebenfalls schon Tatjana Maria sowie Ella Seidel, die als Qualifikantin erstmals im All England Club spielen durfte, jedoch großes Pech hatte. Die 20 Jahre alte Hamburgerin musste beim Stand von 3:6, 2:3 gegen die Spanierin Jéssica Bouzas Maneiro aufgeben, nachdem sie umgeknickt war. Die Diagnose: Bänderriss, mindestens sechs bis acht Wochen Pause.

Mehr Glück und Erfolg hatte Laura Siegemund. Die 37 Jahre alte Tour-Veteranin aus Metzingen erreichte zum ersten Mal in ihrer Karriere die dritte Runde beim Rasenklassiker. Am Mittwoch gewann sie, nachdem ihr Match aufgrund Regens verspätet begonnen hatte, 6:2, 6:3 gegen die Kanadierin Leylah Fernandez; die 22-Jährige stand 2021 im Finale der US Open in New York. Nach dem Matchball tanzte Siegemund auf dem Court 14 und riss die Arme hoch. Sie trifft in der nächsten Runde am Freitag auf die Australian-Open-Gewinnerin Madison Keys aus den USA. „Das ist so schön, dafür spiele ich Tennis, und dafür spiele ich auch noch Einzel“, sagte Siegemund beim Streamingsender Prime Video; sie ist inzwischen eine Doppelspezialistin. „Ich nehme das als Plus mit. Das ist ein Sahnehäubchen für mich, und ich bin froh, dass ich ein bisschen Sahne schmecken darf.“

Die Amerikanerin Coco Gauff, die Anfang Juni in Paris bei den French Open ihren zweiten Grand-Slam-Titel gefeiert hatte, schied überraschend in ihrem Auftaktmatch aus. Die 21-Jährige verlor nach einer enttäuschenden Leistung mit 6:7 (3), 1:6 gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska. Nur 73 Minuten dauerte die Partie, in der Gauff neun Doppelfehler sowie 29 leichte Fehler fabrizierte. Insgesamt 23 gesetzte Spielerinnen und Spieler scheiterten bereits in der ersten Runde. Keine Blöße gab sich die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka. Die Belarussin gewann am Mittwoch in der zweiten Runde 7:6 (4), 6:4 gegen die Tschechin Marie Bouzkova.