Come on, Körbör

Von Michael Neudecker, Wimbledon

Ashleigh Barty kommt aus Ipswich, allerdings nicht aus Ipswich in Suffolk, einer der ältesten Städte Englands. Ashleigh Barty aus Ipswich, Queensland, wäre sonst ideal für die Rolle, die in Wimbledon schon sehr lange nicht mehr besetzt war: die der Lokalheldin, die das Turnier tatsächlich gewinnen kann. Angelique Kerber kommt aus Bremen, was geographisch und auch sonst weit weg ist vom Londoner Südwesten. Kerber ist Deutsche, Barty ist Australierin, aber das macht nichts, vor allem sind sie ja hervorragende Tennisspielerinnen. Das Publikum in Wimbledon trinkt Pimm's und isst Erdbeeren, es trägt Hemd und Sommerkleid, aber das heißt nicht, dass es nicht begeisterungsfähig wäre.

Am Donnerstag, als Barty und Kerber im Halbfinale auf dem Center Court spielten, war da immer wieder dieses laute Aufschreien, das manchmal wie ein kurzer Sturm über die Spieler auf dem Grün hinwegfegt, wenn mal wieder ein guter Ballwechsel gespielt wurde. Als es vorbei war und Kerber, die Verliererin, mit einem Lächeln hinausging und winkte, standen die Zuschauer im voll besetzten Stadion auf und feierten sie mit Beifall und Jubel. "Standing Ovations in Wimbledon zu bekommen, das ist das beste Gefühl, das man haben kann", sagte Kerber später. Die Atmosphäre hier habe sie einfach "aufgesaugt".

Es riecht nach Gras, Essen und Sonnencreme

Es wird immer viel geredet über die Atmosphäre in Wimbledon, auch Ashleigh Barty hat das am Donnerstagabend betont. Sie war zum ersten Mal hier, als sie 15 war, damals gewann sie das Junior-Turnier. Durch das Tor auf die Anlage zu treten, sagte sie, sei "immer etwas Besonderes", auch wenn die Spieler in diesem Jahr weiter weg wohnen als sonst. Sie werden im Shuttle in ihr gemäß den Corona-Regeln gewähltes Hotel in Westminster gebracht, gut 45 Minuten dauert die Fahrt. Ashleigh Barty liest zum Zeitvertreib "Airport Novels" während der Fahrt, fiktionale Kurz-Romane, in denen das Augenmerk mehr auf Zeitvertreib liegt denn auf geschliffener Sprache, und das passt jetzt ganz gut. Wimbledon erscheint einem ja auch, wenn man schon öfter hier war, immer wieder wie eine Szene aus einem Kitschroman.

Saftiges Grün überall, konsequenterweise sind auch die Seitenwände des Stadions mit Pflanzen und Gewächs verhängt, neben der Treppe plätschert spielend das Wasser, im Teich schwimmen große Fische. Alles ist akkurat und hübsch, sogar der Sicherungskasten ist mit einem kleinen weißen Gartenzaun eingerahmt, als wäre er ein Salatbeet. Auf dem Hügel vor der großen Leinwand sitzen die adrett angezogenen Menschen auf Picknickdecken, Babys krabbeln, es riecht nach Gras, Essen und Sonnencreme.

Detailansicht öffnen "Sie hatte immer eine Antwort": Wie Angelique Kerber richtig erkannte, hatte die Australierin Ashleigh Barty (im Bild) in den wichtigen Phasen stets eine Nuance besser gespielt. (Foto: John Walton/dpa)

Im Treppenhaus zu den Pressebüros hängen die Fotos früherer Sieger, auch ein Foto von Angelique Kerber hängt dort. Es wurde 2018 aufgenommen, als sie in Wimbledon gewann, es ist ein typisches Kerber-Bild. Sie schlägt gerade eine Vorhand, jeder Muskel ist angespannt, die Zähne hat sie fest zusammengebissen, sie ist mittendrin im Kampf. Gegen Barty im Halbfinale war das ähnlich, Kerber kämpfte, manchmal prügelte sie den Ball die Linie entlang, als wolle sie ein Loch in die andere Seite des Feldes schlagen. Den ersten Satz verlor sie, aber im zweiten lag sie 5:2 vorne, sie kann ja weit mehr als nur draufhauen. Das Publikum merkte, dass sie dieses Match noch drehen könnte, es feuerte sie an, "Come on, Körbör" riefen die Leute, aber es reichte nicht. Ashleigh Barty war zu gut, "sie hatte immer eine Antwort", so formulierte es Kerber. 3:6 und 6:7 stand es nach knapp eineinhalb Stunden.

Ashleigh Barty ist die Nummer eins der Welt, sie ist eine derart talentierte Ballsportlerin, dass sie ihre Karriere schon mal für ein Jahr unterbrochen hat, um professionell Cricket zu spielen, auch Golfturniere hat sie schon gewonnen. Im Finale am Samstag spielt Barty nun gegen Karolina Pliskova aus Tschechien, sie ist die erste Australierin im Wimbledon-Finale seit 41 Jahren. Pliskova war auch schon einmal Nummer eins der Weltrangliste, vier Jahre ist das her. Bisher war Pliskova bei acht Wimbledon-Teilnahmen nie weiter gekommen als zur vierten Runde, weshalb sie zwar "geträumt" habe, jetzt die zweite Woche des Turniers zu erreichen, sagte sie, aber eben nur geträumt. Im Halbfinale besiegte sie die an Nummer zwei gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus.

Detailansicht öffnen Hat nun die Chance auf ihren ersten Grand-Slam-Titel: Karolina Pliskova aus Tschechien besiegte im Halbfinale Aryna Sabalenka, die an Nummer zwei gesetzte Belarussin. (Foto: Rob Prange/Zuma/Imago)

Wie es nun für Kerber weitergeht, weiß sie dagegen selbst noch nicht, sie wolle sich erst mit ihrem Team zusammensetzen und einen Plan aufstellen. Es war ja nicht unbedingt zu erwarten, dass sie so lange in Wimbledon bleibt, in den vergangenen Monaten lief nicht alles so gut wie die vergangenen Wochen, "mancher hat mich schon abgeschrieben", sagt sie. Aber jetzt fühle sie sich gut, sie spiele wieder dieses Tennis, das sie "mein Style" nennt, eine Mischung aus Kraft, Kampf und Präzision. "Es ist fast so wie 2018", sagt Angelique Kerber. 2018, als das Siegerfoto in Wimbledon entstand, im Finale gegen Serena Williams: das Jahr, das sie als Nummer 21 der Welt begann und als Nummer zwei beendete.

Natürlich hat Kerber gute Erinnerungen an 2016

Zwei Jahre vorher, 2016, hatte sie bei Olympia in Rio die Silbermedaille gewonnen, es war eine erfolgreiche Zeit damals für Angelique Kerber. Sie ist jetzt 33, nun stehen die Olympischen Spiele von Tokio bevor. Natürlich hat sie gute Erinnerungen an 2016, schon deshalb wäre sie in Tokio gerne dabei. Festlegen wollte sie sich am Donnerstagabend nicht, aber es wäre schon überraschend, wenn Angelique Kerber Olympia auslassen würde, zumal jetzt, wo sie wieder gutes Tennis spielt. Sie wird offenbar gar als Fahnenträgerin in Erwägung gezogen, was sie nicht direkt kommentieren will, "es ist für jeden Athleten eine Ehre, die Fahne zu tragen", sagt sie nur.

"Olympia ist immer etwas Besonderes", sagt Kerber dann noch. Das klingt abgedroschen, weil Sportler das oft sagen, aber dieses Gefühl, dabei zu sein, lasse sich eben schwer mit anderen Worten beschreiben, sagt Kerber. Es ist im Grunde wie die permanenten Hymnen auf die Atmosphäre in Wimbledon. Die Wahrheit klingt manchmal banal, wie ein Satz aus einer Airport Novel. Aber es bleibt die Wahrheit.