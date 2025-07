Rasen, Tradition und Erdbeeren mit Sahne: Die Tennis-Elite schlägt wieder in Wimbledon auf. Wer spielt im Finale gegeneinander und wann wird gespielt?

Von Michael Schnippert

Für den Tenniszirkus geht es wieder auf den heiligen Rasen von Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres unterscheidet sich in einigen Punkten von den drei anderen. Neben den klassischen Erdbeeren mit Sahne, die vom Publikum verspeist werden, gibt es für Spielerinnen und Spieler einen Dresscode: weiß.

Wer gegen wen wann spielt und wo Sie die Matches live auf Ihrem Bildschirm verfolgen können, erfahren Sie hier.

Wann und wo findet Wimbledon statt?

Die „Lawn Tennis Championships“, wie das Turnier offiziell heißt, finden vom 30. Juni bis 13. Juli 2025 statt. Austragungsort ist wie jedes Jahr der All England Lawn Tennis and Croquet Club in Südwesten Londons.

Das Frauen-Einzel-Finale findet am 12. Juli ab 17 Uhr (MESZ) statt, die Männer bestreiten ihr Endspiel am 13. Juli zur gleichen Uhrzeit.

Wo wird Wimbledon 2025 im TV und Livestream übertragen?

Die Übertragungsrechte für Wimbledon 2025 liegen bei Amazon Prime Video. Der Streamingdienst sendet rund 350 Stunden Live-Tennis. Da mehrere Plätze gleichzeitig übertragen werden, können Prime-Kunden selbst entscheiden, welches Spiel sie anschauen. Zusätzlich gibt es tägliche Analysen und Experteneinschätzungen.

Tennis : Wimbledon will wachsen – doch die Anwohner protestieren 39 neue Plätze, ein weiteres Stadion für 8000 Zuschauer, ein mehr als doppelt so großes Areal? Das älteste Turnier der Welt möchte rasch expandieren – doch eine hartnäckige Anwohner-Opposition leistet Widerstand. SZ Plus Von Gerald Kleffmann ...

Wimbledon-Spielplan der Frauen

Bei den Frauen stehen Amanada Anisimova und Iga Swiatek im Finale. Für beide Spielerinnen ist der Einzug ins Endspiel etwas besonderes. Swiatek hat seit dem French-Open-Titel 2024 kein Turnier mehr gewonnen, Anisimova kam nach einem Burn-out erst 2024 zurück auf die Tour. Für beide wäre es der erste Wimbledon-Titel, für Anisimova gar der erste Grand-Slam-Erfolg.

Wimbledon-Spielplan der Männer

Im Endspiel der Männer könnte sich Jannik Sinner für die Niederlage im French-Open-Finale revanchieren. In London tritt der Italiener erneut auf Carlos Alcaraz. In einem epischen Finale vergab Sinner drei Matchbälle und verlor nach fünf Sätzen. Für Sinner ist es das vierte Grand-Slam-Finale in Folge.

Deutsche in Wimbledon

Insgesamt nahmen sieben Deutsche am Turnier teil. Bei den Männern sind es Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff, bei den Frauen sind Eva Lys, Tatjana Maria und Laura Siegemund sowie Ella Seidel, die sich durch die Qualifikation gekämpft hat, dabei.

Altmaier, Maria, Zverev und Seidel schieden bereits in der ersten Runde aus, Lys musste in der zweiten Runde die Segel streichen. Struff erwischte es in der dritten Runde.

Siegemund kam von den Deutschen am weitesten und hat das Halbfinale knapp verpasst. Sie musste sich der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka nach drei hart umkämpften Sätzen geschlagen geben.

Gespräch über Tennisprofi Zverev : „Man muss sich dafür überhaupt nicht schämen“ Tennis-Experte und Ex-Spieler Markus Zoecke spricht über Alexander Zverev und dessen bedrückende Pressekonferenz. Und er erklärt, wie ihm Gesprächstherapien geholfen haben. SZ Plus Interview von Gerald Kleffmann ...

Viertelfinale, Frauen

8.7.: Laura Siegemund - Aryna Sabalenka (WOR/1) 6:4, 2:6, 4:6

Achtelfinale, Frauen

6.7., 14 Uhr: Laura Siegemund - Solana Sierra (ARG) 6:3, 6:2

3. Runde, Männer

4.7.: Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz (ESP/2) 1:6, 6:3, 3:6, 4:6

3. Runde, Frauen

4.7.: Laura Siegemund - Madison Keys (USA/6) 6:3, 6:3

2. Runde, Männer

3.7.: Jan-Lennard Struff - Felix Auger-Aliassime (CAN/25) 3:6, 7:6, 6:3, 6:4

2. Runde, Frauen

Laura Siegemund : Die Überlebenskünstlerin im deutschen Tennis Als letzte deutsche Spielerin steht Laura Siegemund mit 37 Jahren erstmals in der dritten Runde des Tennisturniers von Wimbledon. Wie gut sie ihr Spiel an ihr Alter angepasst hat, überrascht sie selbst. Von Gerald Kleffmann ...

1. Runde, Männer

30.6.: Jan-Lennard Struff - Filip Misolic (AUT) 6:2, 5:7, 6:3, 6:3

- Filip Misolic (AUT) 6:2, 5:7, 6:3, 6:3 30.6.: Daniel Altmaier - Gabriel Diallo (CAN) 1:6, 2:6, 4:6

(CAN) 1:6, 2:6, 4:6 1.7.: Alexander Zverev (3) - Arthur Rinderknech (FRA) 6:7, 7:6, 3:6, 7:6, 4:6

Zverev in Wimbledon : „Ich fühle mich im Moment ziemlich allein im Leben“ Alexander Zverev verliert in Wimbledon überraschend und scheitert erstmals seit 2019 in einer Grand-Auftaktpartie. Nach der Niederlage spricht er von massiven mentalen Problemen, die er außerhalb des Tennisplatzes habe. Von Gerald Kleffmann ...

1. Runde, Frauen

Wie viel Preisgeld wird vergeben?

Das Preisgeld für Wimbledon 2025 beträgt insgesamt 53,5 Millionen Pfund. Die Siegerin und der Sieger bekommen insgesamt drei Millionen Pfund (rund 3,5 Millionen Euro). Wer in der ersten Runde ausscheidet, bekommt bereits 66.000 Pfund (rund 60.000 Euro). Die Aufschlüsselung nach Runde für das Einzel ist wie folgt:

Sieger : drei Millionen Pfund (rund 3,5 Millionen Euro)

: drei Millionen Pfund (rund 3,5 Millionen Euro) Finalist : 1,52 Millionen Pfund (rund 1,80 Millionen Euro)

: 1,52 Millionen Pfund (rund 1,80 Millionen Euro) Halbfinale : 775.000 Pfund (rund 910.000 Euro)

: 775.000 Pfund (rund 910.000 Euro) Viertelfinale : 400.000 Pfund (rund 470.000 Euro)

: 400.000 Pfund (rund 470.000 Euro) Achtelfinale : 240.000 Pfund (rund 280.000 Euro)

: 240.000 Pfund (rund 280.000 Euro) Dritte Runde : 152.000 Pfund (rund 180.000 Euro)

: 152.000 Pfund (rund 180.000 Euro) Zweite Runde : 99.000 Pfund (rund 115.000 Euro)

: 99.000 Pfund (rund 115.000 Euro) Erste Runde: 66.000 Pfund (rund 80.000 Euro)

Was ist neu in diesem Jahr?

Das Turnier verzichtet wie die Veranstalter in Melbourne und New York ab diesem Jahr auf Linienrichter. Ein elektronisches System zeigt an, ob der Ball im Feld oder außerhalb des Feldes den Boden berührt hat. „Wir nehmen unsere Verantwortung für die Balance zwischen Tradition und Innovation in Wimbledon sehr ernst“, sagte Wimbledon-Chefin Sally Bolton dazu: „Wir erkennen den wertvollen Beitrag der Linienrichter an und danken ihnen für ihr Engagement und ihren Einsatz.“

Um mehr Zuschauer aus Nord- und Südamerika vor die Bildschirme zu locken, werden die Einzel-Finals später ausgetragen. Statt um 14 Uhr Ortszeit beginnen diese nun um 16 Uhr.

Alle Zuschauer vor Ort müssen für die traditionellen Erdbeeren mit Sahne mehr Geld ausgeben. Seit 2010 lag der Preis bei 2,50 Pfund, ab diesem Jahr kostet eine Picknick-Portion 2,70 Pfund.

Amanda Anisimova : Sie hatte Burn-out – und steht nun im Wimbledon-Halbfinale Amanda Anisimova galt als Tennissternchen, dann starb ihr Vater, sie stieg sieben Monate aus dem Sport aus. Mit 23 Jahren wirkt sie gefestigter denn je – und könnte das Finale beim Rasenklassiker in England erreichen. Von Gerald Kleffmann ...

Alle Wimbledonsieger und -gewinnerinnen seit 2015