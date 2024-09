Was in der Kabine passiert, das bleibt in der Kabine. Dieser Grundsatz gehört zu den wichtigsten ungeschriebenen Regeln im Sport, die sogar für einen nicht ganz ernsthaften Wettbewerb wie den Laver Cup im Tennis gelten: Casper Ruud, 25, Tennisprofi aus Norwegen, hat sich trotzdem darüber hinweggesetzt, weil er gefragt wurde und weil er ein höflicher Mensch ist. Er gab eine Anekdote vom Mannschaftsdinner des Team Europe in Berlin preis, das sich dieser Tage unter dem Vorsitz von Kapitän Björn Borg zugetragen hat: Borg, heute 68, erzählte den Spielern beim Essen von früheren Tagen, als er mit der Concorde in nur drei Stunden nach New York gejettet war; alle waren angemessen beeindruckt, nur der Spanier Carlos Alcaraz nicht. „Er wusste nicht mal, was die Concorde war“, sagte Ruud amüsiert: „Wir mussten es für ihn googeln, er ist einfach zu jung.“

Dass ein 21-jähriger Tennisprofi, hineingeboren in eine Zeit, in der Milliardäre sich in privat in den Weltraum beamen, die verflossene Technikepoche des Überschallpassagierflugs mit Linienmaschinen verpasste, wird ihm niemand zum Vorwurf machen. Caspar Ruuds Botschaft zielte aber auf einen anderen Punkt: Der Laver Cup funktioniert. Weil er als Mannschaftswettbewerb junge und alte Weltklasseathleten zusammenbringt, Heroen des Holzschlägersports und ihren Epigonen mit den Hightech-Racquets; weil sie sich austauschen, weil sie einander zuhören und Geschichten erzählen – auch wenn es um Flugzeuge mit absenkbarer Nase geht.

Es ist in der Rückschau eine bemerkenswert kluge Idee von Roger Federer und seinem Management gewesen, als Teamkapitäne für ihren 2017 ins Leben gegründeten Mannschaftsvergleich, den Laver Cup, die beiden früheren Tennisgrößen Björn Borg und John McEnroe zu verpflichten. Nicht nur weil beide, der Schwede Borg und der New Yorker McEnroe, den mittlerweile 86 Jahre alten Australier Rod Laver verehren, dem der Pokal gewidmet ist: Laver hat zweimal, 1962 als Amateur und 1969 als Profi, den echten Grand Slam gewonnen, also alle vier großen Turniere in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York auf unterschiedlichen Böden in einem Jahr, was seitdem niemandem mehr gelang. Borg und McEnroe begründeten ihrerseits eine Epoche in ihrer kurzen Rivalität, die in den Wimbledonfinals von 1980 und 1981 kulminierte. Die erste dieser bis heute stilbildenden Rasenschlachten zweier unterschiedlicher Temperamente gewann der ruhige, unterkühlte Björn „Eismann“ Borg im fünften Satz 6:1, 5:7, 3:6, 7:6, 6:8. Als der Hitzkopf John „Brat“ McEnroe im Jahr darauf sowohl im Einzel als auch im Doppel triumphierte, beendete er die Vormacht, bald auch die Karriere seines schwedischen Widerparts. Sie werden bis heute auf diese Duelle angesprochen, die die aufstrebende tennisspielenden Mittelklasse der 1970er und frühen 1980er-Jahre diesseits und jenseits des Atlantiks vor die Fernsehbildschirme bannte. „Wir waren wie Ying und Yang“, sagt McEnroe.

Der Gründungsgedanke des Turniers? Junge Spieler neben Legenden auf die Bank zu setzen

Das Gegensatzprinzip übertrugen sie, längst gute Freunde geworden, auch auf den schwarzen Court des Laver Cups, indem der eine, der hitzige McEnroe, in einer feuerroten Trainingsjacke das Team Welt repräsentierte, der andere, Borg, in Eisblau die Europa-Auswahl. So haben sie Federers um die Welt tingelndem Einladungsturnier, das die ATP-Tour zwar in ihrem Kalender führt, ohne aber Weltranglistenpunkte zu verteilen, tatsächlich einen sinnstiftenden Wert verschafft: Denn die Akteure, die auf dem Platz die Schläger schwingen, mögen wechseln wie die Spielorte von Prag über Vancouver bis Berlin; die Geschichte, verkörpert durch das Tennis-Ying-Yang, aber bleibt.

Das Berliner Turnier an diesem Wochenende ist der letzte von nunmehr sieben Einsätzen der beiden Rivalen; fünf davon hat Borgs Europa-Auswahl gewonnen – anfangs noch mit Federer selbst und Rafael Nadal als Mannschaftskollegen. Wenn der Laver Cup 2025 in San Francisco Station macht, werden der achtmalige Grand-Slam-Turniersieger Andre Agassi, 54, aus den USA sowie der Franzose Yannick Noah, 64, als Kapitäne übernehmen. Auch ein neues Turnierformat brauche Innovationen, sagte Tony Godsick, Federers langjähriger Manager in seiner Rolle als Präsident des Laver Cups, als er McEnroe und Borgs Arbeit rühmte. Deren Verträge waren übrigens dreimal verlängert worden.

Detailansicht öffnen Götterdämmerung am Spielfeldrand: Für Björn Borg (links) und John McEnroe (rechts) rücken Yannick Noah und Andre Agassi als Teamkapitäne nach. (Foto: Clive Brunskill/Getty for Laver Cup)

Es war tatsächlich ein Gründungsgedanke dieses Mannschaftswettbewerbs, junge Spieler „neben McEnroe und Borg auf die Bank zu setzen“, wie Godsick sagt. Federer, ohne Zweifel ein ausgezeichneter Geschäftsmann, aber immer auch ein Tennisromantiker, habe bedauert, dass sich für die pensionierten Legenden kein Zugang zu ihrem Sport mehr bot. Und wo, fragt Godsick, hätten sie auch hingehen sollen – außer vielleicht als Wimbledon-Gäste in die Royal Box? Der Laver Cup habe die Generationen wieder ins Gespräch miteinander gebracht.

Was sie besprechen? Borg, so erzählt es jedenfalls der Grieche Stefanos Tsitsipas, 26, Nummer zwölf der Weltrangliste, schwinge bis heute keine großen Reden, jedenfalls nicht auf dem Court. Aber das sei auch gar nicht nötig: „Es ist eher die Aura, die für mich entscheidend ist.“ Manchmal, so erläuterte Tsitsipas in einem anrührenden Tribut, sei gar nicht wichtig, was gesprochen werde, sofern man, zwischen den Ballwechseln auf dem Bänkchen sitzend, die Nähe eines Seelenverwandten spüre; das sei dann eher eine „spirituelle Kommunikation“. Natürlich wollte er den großen Borg auch stolz machen, weil der „irgendwie zu meinem Umfeld gehört“. Borg lachte: „Wie ein Großvater“, sagte er.

Natürlich steigt das Hochgefühl auch des Spitzenspielers Tsitsipas, wenn ein fünfmaliger Wimbledonsieger ihm nach seinem souveränen Zweisatzsieg über den Australier Thanasi Kokkinakis eine Weltklasseleistung bescheinigt. Aber auch Borg hat das Kapitänsamt, neben Auswahl und Einsatz der Profis sowie deren Seelenpflege, viel gegeben. „Für mich war es immer die schönste Woche im Jahr“, sagte er, und er sei dankbar, dass er so viel Zeit mit den jungen Spielern verbringen konnte, dass sie ihm ihre Geschichten erzählten und ihm, trotz seines Alters, Vertrauen schenkten.

Im Gegensatz zu John McEnroe, 65, der nach seiner aktiven Karriere mit dem Tennissport stets eng verbunden blieb, erst als Davis-Cup-Kapitän des US-Teams und später als Fernsehkommentator, hat der Laver Cup seinen schwedischen Kumpan tatsächlich wieder näher zurück an die weißen Linien gebracht, die das Spielfeld seines Lebens waren.

Er werde den Laver Cup vermissen, sagte Borg, als die beiden Kapitäne bei der abendlichen Festgala im Westhafen in Berlin auf der Bühne standen. Sie frotzelten wie immer ein wenig übereinander, über den Redefluss des einen und das Schweigen anderen. Dann forderte Björn Borg den alten Kumpel McEnroe auf: „Ruf mich künftig wenigstens einmal im Monat an!“