9. Juli 2019, 18:47 Uhr Wimbledon: Frauen Löwin siegt ohne Mähne

Serena Williams erreicht nach hartem Kampf das Halbfinale. Die Amerkanerin bezwingt ihre Landsfrau Alison Riske 6:4, 4:6, 6:3.

Schlechter Tag? Kleinigkeiten ändern! Serena Williams legte später während der Partie ihre Extensions ab. (Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS)

Serena Williams ist ihrem Karriereziel ein Stück näher gerückt. Mit einer gewaltigen Energieleistung kämpfte sie ihre US-amerikanische Kollegin Alison Riske nieder (6:4, 4:6, 6:3) und steht damit zum elften Mal in ihrer Karriere im Wimbledon-Halbfinale. Falls sie die Silbertrophäe zum achten Mal erobert, hätte sie 24 Titel bei den Grand-Slam-Turnieren (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open) gewonnen und würde gleichziehen mit der 76-jährigen Rekordhalterin, der Australierin Margaret Court.

Dafür wird sie Löwenkräfte brauchen. Aber Williams, 37 Jahre alt, bewies am Dienstag, dass es ihr nicht an Siegeswillen fehlt. "Sie hat mir nichts geschenkt", sagte sie über ihre Gegnerin, eine exzellente Rasenspielerin: "Ich habe mich anstrengen müssen und mir jeden Punkt erarbeitet." Alison Riske hatte erst am Vortag die Weltranglistenerste Ashleigh Barty bezwungen, und Williams versuchte deshalb, sie mit kurzen Ballwechseln in Schach zu halten. Das gelang im ersten Satz gut, im zweiten weniger. Als der dritten Satz kurz vor der Entscheidung stand, änderte William ihre Frisur und band die Haarmähne zusammen. Der Wind habe ihr zuvor eine Strähne ins Gesicht geblasen, weshalb sie einen Ball verschlug. "An die Arbeit!", sagte sie sich. Deshalb "der Arbeits-Dutt".

Ohne Extensions spielte Serena Williams dann befreiter auf. Zumindest störten sie die Haare nicht mehr. (Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP)

Seit ihre Tochter Alexis Olympia zur Welt kam, hat Serena Williams kein Grand-Slam-Finale mehr gewonnen. Im vergangenen Jahr musste sie sich Angelique Kerber geschlagen geben. Auch in diesem Jahr reiste sie ohne große Matchpraxis an. Vor ein paar Wochen, gab sie zu, hätte sie das Duell gegen Riske aufgrund mangelnder Vorbereitung noch nicht gewonnen. Wenn am Donnerstag die vier Besten die Finalistin ausspielen, wird Serena Williams auf Barbora Strycova aus Tschechien treffen, die sich gegen die Britin Johanna Konta mit 7:6, 6:1 durchsetzte.

Ebenfalls im Halbfinale steht die frühere Weltranglistenerste Simona Halep aus Rumänien, die Zhang Shuai aus China 7:6, 6:1 schlug. Ihre Gegnerin ist die Ukrainerin Jelina Switolina, die sich gegen die Tschechin Karolina Muchova durchsetzte, 7:5, 6:4. Für die 24-Jährige aus Odessa wird es die Feuertaufe im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers sein.