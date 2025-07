Am Ende rutschten auch Anna Wintour, die legendäre Vogue-Journalistin und passionierte Tenniszuschauerin, sowie Tom Ford, der smarte Modedesigner, unruhig hin und her in der Royal Box, der Ehrenloge mit den Lords, Ladys und VIPs. Björn Borg freilich, den sie früher, als er fünf Mal in Serie das Rasenturnier in Wimbledon abräumte, den Eis-Borg nannten ob seiner Coolheit, zuckte nicht. Aber sogar der Schwede, 69, erhob sich, als das packende erste Halbfinale auf dem Centre Court an diesem brütend heißen Freitag vorbei war.