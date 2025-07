Am Ende rutschten auch Anna Wintour, die legendäre Vogue-Journalistin und passionierte Tenniszuschauerin, und Tom Ford, der smarte Modedesigner, unruhig hin und her in der Royal Box, der Ehrenloge. Björn Borg freilich, den sie früher, als er fünf Mal in Serie das berühmte Rasenturnier in Wimbledon abräumte, den Eis-Borg nannten ob seiner Coolheit, zuckte nicht, klar. Aber sogar der Schwede, 69, erhob sich, als das packende erste Halbfinale auf dem Centre Court an diesem brütend heißen Freitag vorbei war.

Strahlemann Carlos Alcaraz hatte in einem hochklassigem Duell den Amerikaner Taylor Fritz 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (6) besiegt. Und mal wieder gezeigt, dass er ein paar Gänge hochschalten kann, wenn es sein muss. Im Tie-Break führte er 4:1, plötzlich hatte der Amerikaner zwei Satzbälle bei 6:4, doch der Spanier befreite sich auch aus dieser kniffligen Lage wie einst Entfesslungskünstler Harry Houdini aus Zwangsjacken. Alcaraz, 22, aus El Palmar, ist nun auf den Spuren Borgs. Er erreichte zum dritten Mal hintereinander das Endspiel in Wimbledon. Und natürlich strebt er nach dem Sieg.

Seine Grand-Slam-Endspiel-Bilanz bislang ist makellos: Fünf dieser wichtigsten Titel im Tennis hat er sich in fünf finalen Teilnahmen gesichert. Anfang Juni ergatterte Alcaraz bei den French Open seinen jüngsten Major-Triumph, nach Abwehr dreier Matchbälle des Weltranglistenersten Jannik Sinner in einem Krimi sondergleichen. Auf den Italiener Sinner oder den Serben Novak Djokovic wird er am Sonntag treffen (deren Halbfinale war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht beendet).

Ein Spektakel zum Schluss wird dieses Wimbledonturnier in jedem Fall erleben. Aber von seiner letzten Arbeitsschicht wollte Alcaraz nichts wissen. Es gehe ihm nicht ums Gewinnen, sagte er im Interview auf Platz, er wolle nicht an sein Match in zwei Tagen denken. „Ich will diesem Moment nur genießen. Ich will mir auch mal die Zeit nehmen und mit meinem Team innehalten.“ Die Leichtigkeit des Seins verkörpert Alcaraz wie nur wenige, er erachtet jeden Auftritt als größte Belohnung an sich. Und das ist nicht gespielt. Er sagte auch: „Es ist einfach mein Traum, hier rauszugehen und die schönsten Turniere der Welt zu spielen.“