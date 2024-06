Novak Djokovic wird trotz Verletzungssorgen beim Rasen-Grand-Slam in Wimbledon an den Start gehen. Der 37 Jahre alte Serbe steht im Hauptfeld, das am Freitag ausgelost wurde, damit gilt seine Teilnahme als sicher. Auch der zuletzt ebenfalls angeschlagene Schotte Andy Murray wird an den Start gehen. Djokovic hatte seine Teilnahme bis zuletzt offen gelassen. „Ich werde nur spielen, wenn ich in der Lage bin, weit zu kommen und um den Titel zu kämpfen“, sagte er der BBC: „Ich bin nicht hier, um nur ein paar Runden zu bestreiten. Nur wenn ich weiß, dass ich am Maximum oder nahe dran spielen kann, werde ich spielen.“

Djokovic hatte sich nach seinem Rückzug vor dem Viertelfinale der French Open Anfang des Monats einer Knie-Operation unterzogen, bei der ein Meniskusriss behoben wurde. Sein Knie entwickele sich „in die richtige Richtung“, sagte Djokovic, der am Montag mit einer Bandage am verletzten Gelenk auf Rasen trainierte: „Es wird jeden Tag besser. Ich gebe noch nicht 100 Prozent, aber das wird hoffentlich in den nächsten Tagen kommen.“ Der siebenmalige Wimbledonsieger hatte zuletzt fünfmal in Serie das Finale beim berühmtesten Tennisturnier erreicht und nur 2023 gegen den Spanier Carlos Alcaraz verloren. Mit einem weiteren Sieg würde er zu Rekordchampion Roger Federer (acht Titel) aufschließen.

Unterdessen liebäugelt der frühere Weltranglistenerste Andy Murray in Wimbledon mit einem Start im Doppel. Der 37-Jährige habe gemeinsam mit seinem Bruder Jamie Murray eine Wildcard für die Doppel-Konkurrenz erhalten, teilten die Veranstalter mit. Die beiden schottischen Brüder würden erstmals gemeinsam bei dem Tennis-Klassiker antreten. Ob der dreimalige Grand-Slam-Champion Andy Murray bei dem am Montag beginnenden Turnier im Einzel antreten wird, will er erst kurzfristig entscheiden. Wegen Problemen am Rücken hatte der Schotte zuletzt in Queens aufgegeben und sich einem Eingriff unterziehen müssen. Bei der Auslosung am Freitag bekam er für die erste Runde den Tschechen Tomas Machac zugelost.