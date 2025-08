Alexander Zverev„Der Monat hat gutgetan“

Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Toronto das Halbfinale erreicht. Der 28-jährige Tennisprofi besiegte den Australier Alexei Popyrin 6:7 (8), 6:4, 6:3 und darf nach dem Titelgewinn im April in München auf seinen zweiten Turniererfolg 2025 hoffen. „Ich kann mich nicht groß beschweren. Es war ziemlich gut“, sagte er.

Auch die Zwischenrufe eines Zuschauers beim Stand von 5:3 im dritten Durchgang vor den Aufschlägen brachten ihn nicht aus der Konzentration. Der Störenfried wurde unter dem Applaus des Publikums vom Sicherheitsdienst aus dem Stadion geführt. Im Halbfinale trifft der an Nummer eins gesetzte Hamburger beim mit insgesamt rund 9,2 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in Kanada am Mittwoch (Ortszeit) auf den Russen Karen Chatschanow.In Toronto deutete sich an, dass der Fokus und die Ruhe nach schwierigen Wochen endgültig zurück sind im Spiel von Zverev. „Tennis ist ein Selbstvertrauen-Sport“, sagte der Weltranglistendritte: „Wenn du kein Selbstvertrauen hast, gewinnst du die schwierigen Spiele nicht.“ Nach dem Verlust des ersten Satzes habe er sich selbst sagen müssen, „dass wir beide gut spielen“.Mit dem Vertrauen in die eigene Stärke arbeitete sich Zverev nach dem unglücklich verlorenen Durchgang, im Laufe dessen nach eigener Aussage „vor ein paar Jahren mit Sicherheit ein Schläger kaputt gewesen wäre“, konzentriert zurück.

Etwas über einen Monat liegt das Erstrunden-Debakel von Wimbledon nun zurück. Die Turnierpause und das Training auf Mallorca mit Toni Nadal haben Zverev spürbar geholfen. „Ich war fertig mit der Welt“, sagte der rückblickend auf die Enttäuschung beim Rasenklassiker: „Der Monat hat gutgetan.“

Die US Open beginnen am 24. August. Zuvor bestreitet Zverev jetzt seine 75. Halbfinale auf der Tour, eine Marke, die von den aktiven Spielern einzig noch Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic erreicht hat.