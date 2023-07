Von Barbara Klimke, London

Der letzte Ball des Abends, den Novak Djokovic schlug, flog in die Maschen. Dann war der Regimewechsel besiegelt. Carlos Alcaraz, 20 Jahre und 72 Tage jung, ließ sich fallen, sprang auf und kickte die kleine gelbe Tenniskugel triumphal, im Stile eines Torjägers, in die Menge. Kurz darauf nahm er den Goldpokal in Empfang. Er ist nun der Mann, der den Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic entthronte: Nummer eins der Welt, Wimbledonsieger, der jüngste Champion seit Boris Becker (1985) und Björn Borg (1976).