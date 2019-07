8. Juli 2019, 10:11 Uhr Cori Gauff Wimbledon-Wunderkind ist geboren

Sie ist erst 15 Jahre alt und Nummer 273 der Weltrangliste, doch in Wimbledon spielt Cori Gauff groß auf.

An diesem Montag tritt sie im Achtelfinale gegen Simona Halep an.

Inzwischen prangt das Foto des "Wimbledon-Wunderkinds" auf den Aufschlagseiten fast aller britischer Tageszeitungen.

Von Barbara Klimke, London

Michelle Obama hat die Sache womöglich nicht einfacher gemacht. "Coco is terrific", fantastisch also, schrieb die frühere First Lady der USA, die sich inzwischen als "Ehefrau, Mutter, Hundeliebhaberin" und leicht ironisch als "ständige Ober-Umarmerin" bezeichnet. 12,8 Millionen Anhänger hat Michelle Obama auf Twitter, und auch bei jenen, die den Flug von Tennisbällen sonst eher nicht verfolgen, dürfte die Neugier auf "Coco" nun sprunghaft gestiegen sein. Über mangelndes Interesse kann sich Cori Gauff, genannt Coco, 15 Jahre alt, nicht beklagen. Noch Anfang vergangener Woche galt sie bloß als erstaunliches Tennistalent im All England Club, als sie nacheinander die 39 Jahre alte Venus Williams (USA) und die Slowakin Magdalena Rybarikova schlug.

Inzwischen prangt das Foto des "Wimbledon-Wunderkinds" auf den Aufschlagseiten fast aller britischer Tageszeitungen. Wenn sie jetzt auf die Anlage geht, "dann schreien die Leute", berichtete sie. Selbst neutrale Beobachter überbieten sich mit hymnischen Würdigungen: "Ein Star ist geboren", teilte die Grande Dame des amerikanischen Tennis, Martina Navratilova, enthusiastisch mit. Serena Williams, die 23-malige Grand-Slam-Siegerin, ist "wahnsinnig stolz" auf den Teenager.

Von Roger Federer kommt sogar der Vorschlag, die Altersbegrenzung für Mädchen mit ihren Fähigkeiten zu lockern, was nicht an dem Umstand liege, dass Gauff bei seiner Agentur unter Vertrag stehe, wie er beteuerte. Der Schweizer hat bereits bei der Frauen-Organisation WTA vorgesprochen, weil er keinen Grund sieht, warum "junge Spielerinnen nicht auch in jungen Jahren Turniere gewinnen können". Mit anderen Worten: Cori Gauff, die jüngste Qualifikantin, die es je ins Hauptfeld von Wimbledon schaffte, Nummer 273 der Weltrangliste, wird von manchen Experten schon zum Favoritenkreis gezählt, obwohl sie bis jetzt erst im Achtelfinale steht.

Es stand 3:6 und 2:5 aus Gauffs Sicht

Aber sie hat inzwischen selbst mit großen Augen festgestellt, dass sich das Leben manchmal "in Sekunden ändern" kann, wie sie auf ihrer Pressekonferenz sagte. Der Schicksalsmoment, den sogar Michelle Obama am Fernseher mit der Welt teilen wollte, lässt sich exakt benennen. Es stand 3:6 und 2:5 aus Gauffs Sicht im Drittrundenmatch von Wimbledon, in dem sie sich mit der 13 Jahre älteren Slowenin Polona Hercog duellierte. Gauff hatte einen Matchball gegen sich, die Partie war so gut wie verloren.

Der Centre Court tobte, um sie anzufeuern. Und nicht nur John McEnroe, der frühere Wimbledon-Sieger und heutige BBC-Kommentator, bezweifelte die Klugheit des All England Clubs, der entschieden hatte, dieses wichtige Spiel einer so unerfahrenen Akteurin auf die größte Bühne zu verlegen, die ihr Sport zu bieten hat. McEnroe sah ein Mädchen - schwarze Zöpfe, hängende Schultern - und sagte: "Es ist nicht einfach, wenn man 15 ist. Wenn man keine Angst hat, wenn man nie in dieser Situation gewesen ist, wenn man plötzlich im Blickpunkt steht." Die Stimme wurde sorgenvoller: "Ich glaube, das alles hat sie jetzt eingeholt."