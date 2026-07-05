Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, mit welcher Euphorie das britische Tennis jedes Jahr ins Wimbledon -Turnier startet – und früher oder später setzt der Blues ein. Diesmal kam er: sofort. Von 19 gestarteten Profis im Männer- und Frauenfeld verloren 15 in der ersten Runde. So schlecht war die Lawn Tennis Association (LTA) seit 2013 nicht mehr vertreten bei ihrem Rasenklassiker an der Church Road. Dass sich der All England Club bisher nicht umbenannt hat in No England Club, liegt an einem 23-Jährigen, der in der Nähe von Paris geboren wurde, bis zum zwölften Lebensjahr für Frankreich spielte, aus einer reichen Familie stammt, die Elite-Uni in Stanford besuchte, 114. der Weltrangliste ist und in Wimbledon nur mitmachen durfte, weil er eine Wildcard erhielt.

Arthur Fery ist, wie die Presse nun rauf und runter feiert, the last Brit standing, der letzte Brite, der die Stellung hält. Und weil er zudem unweit der Anlage aufwuchs und an die Kings College School in Wimbledon ging, macht die Geschichte aus nationaler Sicht nahezu perfekt. Er ist jetzt nämlich Achtelfinalist. Und damit erst der fünfte Brite in diesem Jahrhundert – nach Tim Henman, Greg Rusedski, Andy Murray und Cameron Norrie –, der die zweite Turnierwoche erreicht.

In der Runde der letzten 16 trifft Fery auf den Bulgaren Grigor Dimitrov, der seine eigene Erfolgsgeschichte erlebt

Am Samstagnachmittag besiegte Fery den Belgier Zizou Bergs, 27, nach mehr als vier Stunden Spielzeit mit 2:6, 7:5, 2:6, 7:6 (3), 7:6 (10:5). Die Tribünen waren bis auf den letzten Platz besetzt, auch die Terrasse, von der aus man hinunter auf Court 18 blicken kann, gesäumt von weiteren Hunderten Menschen, sie alle sahen eine wilde, packende Partie. Bergs, vom Deutschen Jan de Witt trainiert, zeterte und beklagte Unfairness von Fery, der hätte sich nie für Netzroller entschuldigt.

Fery musste mehrmals Pausen wegen Nasenblutens nehmen, wie schon in seinen ersten zwei Matches; der Stress hätte ihm zugesetzt, erklärte er sein wiederkehrendes Problem. Tatsächlich war er mächtig unter Druck geraten. In den letzten beiden Sätzen führte Bergs jeweils 4:1. „Mir fehlen die Worte. Ich weiß gar nicht, was gerade passiert. Es wird Zeit brauchen, das zu verarbeiten“, sagte Fery zu seiner Aufholjagd. „Ich habe einfach versucht, im Match zu bleiben, und auf meine Stärken als Wettkämpfer vertraut.“

In der Runde der letzten 16 trifft Fery auf den Bulgaren Grigor Dimitrov, der seine eigene Erfolgsgeschichte erlebt. Der 35-Jährige hatte im vergangenen Jahr im Achtelfinale mit 2:0 Sätzen gegen den jetzigen Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien geführt, als er verletzt aufgeben musste. Die Unterstützung für Fery dürfte erneut riesig werden, „wenn ich mich umschaue, sehe ich immer ein vertrautes Gesicht“, sagte er. So etwa jenes von Vater Loïc, dem Hedgefondsmanager und Geschäftsmann gehört der französische Fußballerstligist FC Lorient. Seine französische Mutter Olivia war eine ehemalige Tennisspielerin, die es in den Neunzigerjahren bis auf den 228. Weltranglistenplatz schaffte.

Dass sich Fery, bei dem familiären Hintergrund ganz mit Großbritannien identifiziere, betonte er ausdrücklich: „Ich habe hier viel Zeit verbracht. Ich trainiere im National Tennis Centre. Der Verband hat mir sehr geholfen“, sagte er. „Nein, ich fühle mich jetzt absolut britisch.“