Da stand sie und konnte es nicht fassen. Sie schlug die Hand vor ihren Mund. Drehte sich zu ihrem Team um, das oben, über der Anzeigetafel, in der Box saß, einer Art Loge auf dem Centre Court von Wimbledon. 2:36 Stunden hatte sich Amanda Anisimova im Halbfinale des Rasenklassikers mit Aryna Sabalenka einen zähen und doch packenden Tenniszweikampf geliefert. Wankte die eine und schien im Vorteil zu sein, brach die andere wieder etwas ein. Schließlich setzte sich die 23-jährige Amerikanerin mit 6:4, 4:6, 6:4 durch und erreichte erstmals in ihrer Karriere ein Grand-Slam-Finale. Für die Weltranglistenerste aus Belarus endete eine beeindruckende Serie. Die 27-Jährige stand in den Endspielen der vergangenen drei Grand-Slam-Turniere, 2024 gewann sie die US Open, bei den Australian Open im Januar unterlag sie Madison Keys aus den USA und bei den French Open im Juni deren Landsfrau Coco Gauff.