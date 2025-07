Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sind die neuen Fixsterne der Tennistour. Nach ihrem Marathonmatch von Paris reichen Sinner diesmal in London vier Sätze und 3:04 Stunden. Es ist sein erster Wimbledon-Titel – und der erste eines Italieners.

Von Gerald Kleffmann, London

Da war sie, diese Stille. Die Stille vor dem Matchball in Wimbledon ist wahrscheinlich die aufregendste Stille, die es im Sport gibt. Es ist, als würden 15 000 Menschen mit dem Atmen aufhören. Und nur zusehen, was da unten auf dem Rasen, den sie hier den heiligen Rasen nennen, passiert. An diesem Sonntag um 19.23 Uhr Ortszeit war es wieder so weit. Matchball. Sogar wieder drei davon, bei 40:0. Wie vor fünf Wochen. Doch damals gewann dieser Spieler, der 40:0 vorn lag, eben nicht die French Open. Als nun der letzte Ball gespielt war – auch das gehört jedes Mal zu diesen magischen Momenten –, wurde es so laut, dass der Big Ben wackeln musste.