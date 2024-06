Von Michael Schnippert

Vor den Olympischen Sommerspielen in Paris geht es für die Tennisprofis auf den heiligen Rasen von Wimbledon. Die „All England Lawn Tennis Championships“ finden in diesem Jahr vom 1. Juli bis 14. Juli statt. Den Spielplan, wer gute Chancen auf den Sieg hat und alle wichtigen Informationen zum TV-Übertragungswechsel von Sky auf Amazon, erfahren Sie hier.

Favoriten und Favoritinnen bei den Wimbledon Championships 2024

Bei den Männern hoffen viele Zuschauer auf ein Finale zwischen dem Weltranglistenersten und Jahresbesten, Jannik Sinner, und dem amtierenden Wimbledon- und French-Open-Sieger Carlos Alcaraz. Das hat die Auslosung zunichtegemacht. Beide treffen, wenn sie ihre Spiele gewinnen, bereits im Halbfinale aufeinander. Wie fit Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic ist, ist offen. Der Serbe, der in Paris nach zwei heroischen, aber zugleich törichten Anstrengungen zum Viertelfinale nicht antreten konnte, ist zumindest nach London gereist – und ist als Nummer 2 gesetzt.

Bei den Frauen zeigt sich Cori Gauff in Form. Die Weltranglistenzweite zog ins Halbfinale von Berlin und verlor dort gegen ihre Doppelpartnerin, Landsfrau und spätere Siegerin Jessica Pegula. Allerdings gab es wegen zahlreicher Regenfälle viele Verschiebungen im Spielplan. Aryna Sabalenka zog verletzt zurück, die Weltranglistenerste Iga Swiatek, keine Rasen-Freundin, spielte kein Vorbereitungsturnier. Die beiden Vorjahresfinalistinnen, Marketa Vondrousova und Ons Jabeur, mussten wegen Verletzungen in den Turnieren vor Wimbledon ihre Matches aufgeben.

Bei den Deutschen will Alexander Zverev seinen Achtelfinal-Fluch beenden. Weiter kam er an der Church Road noch nie – zuletzt 2021. Jan-Lennard Struff könnte bei einer guten Auslosung überraschen, er verlor in Halle nach hartem Kampf knapp im Tiebreak des Entscheidungssatzes gegen den späteren Sieger Jannik Sinner und besiegte Stefanos Tsitsipas. Bei den Frauen ist Angelique Kerber, Wimbledonsiegerin von 2018, wieder zurück. Doch bislang überzeugte sie in der Comeback-Saison selten, bei beiden Grand-Slam-Turnieren war in der ersten Runde Schluss. Tatjana Maria, Halbfinalistin von 2022, schied im Vorbereitungsturnier in Bad Homburg bereits in der 1. Runde glatt aus.

Spielplan der Männer

Spielplan der Frauen

Spiele der Deutschen bei Wimbledon

Insgesamt gehen sechs deutsche Spieler und Spielerinnen ins Turnier. Das schwierigste Los hat Yannick Hanfmann, der auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner trifft. Ein gutes Los hat Alexander Zverev erwischt, der auf den Spanier Roberto Carballes Baena trifft. Bei den Frauen muss Angelique Kerber gegen Julia Putinzewa aus Kasachstan antreten, die das Rasen-Turnier in Birmingham gewann. Alle Erstrunden-Partien mit deutscher Beteiligung im Überblick.

Männer:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) - Roberto Carballes Baena (Spanien)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Fabian Maroszan (Ungarn)

Yannik Hanfmann (Karlsruhe) - Jannik Sinner (Italien/Nr. 1)

Dominik Koepfer (Furtwangen) - Fabio Fognini (Italien)

Daniel Altmaier (Kempen) - Arthur Fery (Großbritannien)

Maximilian Marterer (Nürnberg) - Roberto Bautista Agut (Spanien)

Frauen:

Angelique Kerber (Kiel) - Julia Putinzewa (Kasachstan)

Laura Siegemund (Metzingen) - Kateryna Baindl (Ukraine)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Katie Boulder (Großbritannien/Nr. 32)

Tamara Korpatsch (Hamburg) - Yuriko Miyazaki (Großbritannien/WC)

Eva Lys (Hamburg/Q) - Clara Burel (Frankreich)

Jule Niemeier (Dortmund) – Viktorija Golubic (Schweiz)

Wimbledon 2024 live im TV und Stream

In diesem Jahr löst Amazon Prime Video den Pay-TV-Sender Sky als Rechteinhaber ab. Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter überträgt für Kunden alle Spiele live. Neben einer Übersicht von mehreren Plätzen wird es auch eine Studio-Show geben.

Expertinnen und Experten sind unter anderem Andrea Petkovic, Sabine Lisicki, Michael Stich und Dustin Brown. Auch einige bekannte Kommentatoren werden zu hören sein: Jonas Friedrich, Markus Theil, Marcel Meinert oder Wolfgang Nadvornik kommentieren die Matches.

Zeitplan im Überblick

1. Juli, ab 12 Uhr: Männer- und Frauen-Einzel 1. Runde

2. Juli, ab 12 Uhr: Männer- und Frauen-Einzel 1. Runde

3. Juli, ab 12 Uhr: Männer- und Frauen-Einzel 2. Runde

4. Juli, ab 12 Uhr: Männer- und Frauen-Einzel 2. Runde

5. Juli, ab 12 Uhr: Männer- und Frauen-Einzel 3. Runde

6. Juli, ab 12 Uhr: Männer- und Frauen-Einzel 3. Runde

7. Juli, ab 12 Uhr: Achtelfinale der Männer- und Frauen

8. Juli, ab 12 Uhr: Achtelfinale der Männer- und Frauen

9. Juli, ab 14 Uhr: Viertelfinale der Männer und Frauen

10. Juli, ab 14 Uhr: Viertelfinale der Männer und Frauen

11. Juli, ab 14 Uhr: Halbfinale der Frauen

12. Juli, ab 14 Uhr: Halbfinale der Männer

13. Juli, ab 15 Uhr: Finale der Frauen

14. Juli, ab 15 Uhr: Finale der Männer

Tiebreak-Modus im Entscheidungssatz

Seit 2022 haben die Grand-Slam-Turniere eine einheitliche Regelung für den Entscheidungssatz. Steht es in diesem 6:6, geht es in den sogenannten Match-Tiebreak. Um den zu gewinnen, werden zehn Punkte benötigt. Ab einem Spielstand von 9:9 im Match-Tiebreak benötigt der Sieger zwei Punkte Vorsprung.

Preisgeld in Wimbledon

Insgesamt werden fast 50 Millionen Pfund (etwa 59 Millionen Euro) ausgeschüttet. Männer und Frauen erhalten das gleiche Preisgeld. Die Sieger bekommen je 2,7 Millionen Pfund, umgerechnet 3,2 Millionen Euro, der andere Finalist je 1,4 Millionen Pfund (rund 1,7 Millionen Euro). Wer die erste Runde erreicht, hat schon 60 000 Pfund (etwa 70 000 Euro) sicher.