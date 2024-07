All England Lawn Tennis Championships

Am 1. Juli begann das älteste Tennisturnier der Welt: die Wimbledon Championships. Wer überträgt den Klassiker im Fernsehen, und wer sind die Favoriten? Ein kleiner Rundumschlag.

Von Michael Schnippert

Vor den Olympischen Sommerspielen in Paris geht es für die Tennisprofis auf den heiligen Rasen von Wimbledon. Die „All England Lawn Tennis Championships“ finden in diesem Jahr vom 1. Juli bis 14. Juli statt. Den Spielplan, wie die Deutschen abschneiden und alle wichtigen Informationen zum TV-Übertragungswechsel von Sky auf Amazon, erfahren Sie hier.

Spielplan der Männer

Spielplan der Frauen

Spiele der Deutschen bei Wimbledon

Insgesamt gingen fünf deutsche Spieler und sechs Spielerinnen ins Turnier. Mit Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer, Eva Lys, Tamara Korpatsch, Angelique Kerber und Tatjana Maria verloren bereits sechs Deutsche in der ersten Runde. Für Daniel Altmaier, Jule Niemeier und Laura Siegemund war nach Runde 2 Schluss. Damit blieben noch Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev im Turnier. Für Struff war in der 3. Runde Daniil Medwedew zu stark. Nach vielen Regenunterbrechungen verlor der Deutsche den Tiebreak des 4. Satzes und damit auch das Match. Zverev hingegen setzte sich in einem engen Duell gegen Cameron Norrie durch und spielte einen ewig dauernden Tiebreak im 3. Satz, den der Hamburger mit 17:15 für sich entschied. Im Achtelfinale wartete der US-Amerikaner Taylor Fritz. Zverev, der mit einer Knie-Bandage spielte, machte den Eindruck, dass er seinem Körper nicht zu 100 Prozent vertraut. Trotzdem gelang ihm dank seines starken Aufschlags eine 2:0-Satzführung. Doch Fritz steigerte sein Niveau und drehte die Partie. Es war das 11. Mal bei den diesjährigen Championships, dass ein 2:0-Satzrückstand gedreht wurde.

Alle Partien mit deutscher Beteiligung im Überblick.

Achtelfinale

3. Runde:

2. Runde:

4. Juli: Daniel Altmaier (Kempen) – Denis Shapovalov (Kanada) 6:7, 3:6, 6:1, 7:6, 3:6

6:7, 3:6, 6:1, 7:6, 3:6 4. Juli: Jule Niemeier (Dortmund) – Elina Svitolina (Ukraine/Nr. 21) 3:6, 4:6

3:6, 4:6 4. Juli: Laura Siegemund (Metingen) – Elena Rybakina (Kasachstan/Nr. 4) 3:6, 6:3, 3:6

3:6, 6:3, 3:6 4. Juli: Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) – Marcos Giron (USA) 6:2, 6:1, 6:4

– Marcos Giron (USA) 6:2, 6:1, 6:4 3. Juli: Jan-Lennard Struff (Warstein) – Zhizhen Zhang (China/Nr. 32) 5:7, 6:3, 7:6, 7:6

Frauen, 1. Runde:

3. Juli: Jule Niemeier (Dortmund) – Viktorija Golubic (Schweiz) 6:2, 6:1

– Viktorija Golubic (Schweiz) 6:2, 6:1 2. Juli: Laura Siegemund (Metzingen) - Kateryna Baindl (Ukraine) 6:4, 6:1

- Kateryna Baindl (Ukraine) 6:4, 6:1 2. Juli: Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Katie Boulder (Großbritannien/Nr. 32) 6:7, 5:7

6:7, 5:7 2. Juli: Angelique Kerber (Kiel) - Julia Putinzewa (Kasachstan) 5:7, 3:6

5:7, 3:6 1. Juli: Tamara Korpatsch (Hamburg) - Yuriko Miyazaki (Großbritannien/WC) 2:6, 1:6

2:6, 1:6 1. Juli: Eva Lys (Hamburg/Q) - Clara Burel (Frankreich) 2:6, 4:6

Männer, 1. Runde:

2. Juli: Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) - Roberto Carballes Baena (Spanien) 6:2, 6:4, 6:2

- Roberto Carballes Baena (Spanien) 6:2, 6:4, 6:2 1. Juli: Jan-Lennard Struff (Warstein) - Fabian Maroszan (Ungarn) 6:4, 6:7, 6:3, 6:2

- Fabian Maroszan (Ungarn) 6:4, 6:7, 6:3, 6:2 1. Juli: Daniel Altmaier (Kempen) - Arthur Fery (Großbritannien) 4:6, 7:6, 1:6, 6:3, 6:1

- Arthur Fery (Großbritannien) 4:6, 7:6, 1:6, 6:3, 6:1 1. Juli: Yannik Hanfmann (Karlsruhe) - Jannik Sinner (Italien/Nr. 1 ) 3:6, 4:6, 6:3, 3:6

) 3:6, 4:6, 6:3, 3:6 1. Juli: Maximilian Marterer (Nürnberg) - Roberto Bautista Agut (Spanien) 3:6, 1:6, 4:6

Wimbledon 2024 live im TV und Stream

In diesem Jahr löst Amazon Prime Video den Pay-TV-Sender Sky als Rechteinhaber ab. Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter überträgt für Kunden alle Spiele live. Neben einer Übersicht von mehreren Plätzen wird es auch eine Studio-Show geben.

Expertinnen und Experten sind unter anderem Andrea Petkovic, Sabine Lisicki, Michael Stich und Dustin Brown. Auch einige bekannte Kommentatoren werden zu hören sein: Jonas Friedrich, Markus Theil, Marcel Meinert oder Wolfgang Nadvornik kommentieren die Matches.

Zeitplan im Überblick

1. Juli, ab 12 Uhr: Männer- und Frauen-Einzel 1. Runde

2. Juli, ab 12 Uhr: Männer- und Frauen-Einzel 1. Runde

3. Juli, ab 12 Uhr: Männer- und Frauen-Einzel 2. Runde

4. Juli, ab 12 Uhr: Männer- und Frauen-Einzel 2. Runde

5. Juli, ab 12 Uhr: Männer- und Frauen-Einzel 3. Runde

6. Juli, ab 12 Uhr: Männer- und Frauen-Einzel 3. Runde

7. Juli, ab 12 Uhr: Achtelfinale der Männer- und Frauen

8. Juli, ab 12 Uhr: Achtelfinale der Männer- und Frauen

9. Juli, ab 14 Uhr: Viertelfinale der Männer und Frauen

10. Juli, ab 14 Uhr: Viertelfinale der Männer und Frauen

11. Juli, ab 14:30 Uhr: Halbfinale der Frauen

12. Juli, ab 14:30 Uhr: Halbfinale der Männer

13. Juli, ab 15 Uhr: Finale der Frauen

14. Juli, ab 15 Uhr: Finale der Männer

Favoriten und Favoritinnen bei den Wimbledon Championships 2024

Bei den Männern hofften viele Zuschauer auf ein Finale zwischen dem Weltranglistenersten und Jahresbesten, Jannik Sinner, und dem amtierenden Wimbledon- und French-Open-Sieger Carlos Alcaraz. Das hat nicht nur die Auslosung zunichtegemacht. Auch Daniil Medwedew hatte etwas dagegen und verhinderte ein Halbfinale der beiden Top-Spieler. Der Russe bezwang Sinner in fünf Sätzen.

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic, der in Paris nach zwei heroischen, aber zugleich törichten Anstrengungen zum Viertelfinale nicht antreten konnte, zeigte keine Schwächen bei seiner Knieverletzung. Bis auf zwei Satzverlusten ist er komplett souverän ins Viertelfinale gezogen. Dort profitierte er von dem verletzungsbedingten Rückzug seines Gegners Alex de Minaur. Der Australier verletzte sich mit dem Gewinn des letzten Punktes im Achtelfinale.

Bei den Frauen wird es auf jeden Fall eine andere Siegerin als 2023 geben. Überraschend ist Vorjahressiegerin Marketa Vondrousova bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Auch die Weltranglistenerste Iga Swiatek, keine Rasen-Freundin ist, verlor früh im Turnier. Im weiteren Verlauf verabschiedeten sich fast alle Top-10-Athletinnen. Einzig Jasmine Paolini überzeugte und zog ins Finale, nach Paris ihr zweites Grand-Slam-Finale in Folge. Monats. Dort wartet mit Babora Krejcikova die French-Open-Siegerin von 2021 und eine frühere Weltranglistenzweite. Wie schon letztes Jahr steht damit eine Tschechin im Endspiel.

Tiebreak-Modus im Entscheidungssatz

Seit 2022 haben die Grand-Slam-Turniere eine einheitliche Regelung für den Entscheidungssatz. Steht es in diesem 6:6, geht es in den sogenannten Match-Tiebreak. Um den zu gewinnen, werden zehn Punkte benötigt. Ab einem Spielstand von 9:9 im Match-Tiebreak benötigt der Sieger zwei Punkte Vorsprung.

Preisgeld in Wimbledon

Insgesamt werden fast 50 Millionen Pfund (etwa 59 Millionen Euro) ausgeschüttet. Männer und Frauen erhalten das gleiche Preisgeld. Die Sieger bekommen je 2,7 Millionen Pfund, umgerechnet 3,2 Millionen Euro, der andere Finalist je 1,4 Millionen Pfund (rund 1,7 Millionen Euro). Wer die erste Runde erreicht, hat schon 60 000 Pfund (etwa 70 000 Euro) sicher.