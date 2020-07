Wim Suurbier gehörte bei Ajax Amsterdam und in der niederländischen Nationalmannschaft zur erfolgreichen Generation der 1970er Jahre. Nun ist er mit 75 Jahren gestorben.

Der frühere niederländische Fußballnationalspieler Wim Suurbier ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das teilte Ajax Amsterdam am Sonntagabend mit. Der langjährige Spieler des Rekordmeisters hatte im Juni einen Schlaganfall erlitten und lag seither auf der Intensivstation in einem Amsterdamer Krankenhaus. Nach seiner Zeit bei Ajax hatte Suurbier von 1977 bis 1978 beim FC Schalke 04 gespielt, ehe es ihn später in die USA gezogen hatte.

Sein Heimatverein, für den er mehr als 500 Spiele absolviert hatte, würdigte Suurbier: "Er wurde als rechter Außenverteidiger ein wichtiger Pfeiler des Totalfußballs von Ajax und der niederländischen Nationalmannschaft in den goldenen 70er Jahren."

Er spielte 13 Jahre bei Ajax und gehörte in den 1970er Jahren zu der bislang international erfolgreichsten Mannschaft des Amsterdamer Clubs. Er gewann mit dem Verein dreimal den damaligen Europapokal der Landesmeister (1971, 1972 und 1973), die heutige Champions League, den Weltpokal für Landesmeister und sieben nationale Meistertitel. Für Oranje war Suurbier 60 Mal im Einsatz, davon in zwei WM-Finals (1974 und 1978).