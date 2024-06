Von Javier Cáceres

Nico Williams schien am Donnerstagabend Funken zu versprühen, auf dem Feld und auch abseits davon: Er trägt sorgsam geflochtene, kurze, schwarze Zöpfe, die ihm wie Silvesterraketen vor die Stirn fielen und deren blond eingefärbte Spitzen wie explodierende Knospen wirkten, als er in den Katakomben der Schalker Arena vor den Journalisten saß. Er war in den Presseraum delegiert worden, weil er als „Spieler der Partie“ Spanien gegen Italien ausgezeichnet worden war.