Dem Äthiopier Derara Hurisa ist der Sieg beim Wien-Marathon aberkannt worden. Die Schuhsohlesohle von Hurisas Modell sei fünf Zentimeter dick gewesen, teilte der Veranstalter mit, erlaubt sind maximal vier Zentimeter. So durfte sich der zunächst Zweitplatzierte Kenianer Leonard Langat (2:09:25) über den Sieg freuen. Im Marathonlauf hatten die Hersteller zuletzt mit Schuhen, die durch ihre voluminöse Sohle dem Läufer Energie sparen, für viele neue Bestzeiten und auch Diskussionen gesorgt. Beim Marathon in Hamburg, der wegen der Coronavirus-Pandemie vom April 2020 in diesen Herbst verschoben worden war, siegten Martin Musau aus Uganda (2:10:13) und die Äthiopierin Gadise Demissie (2:26:19).