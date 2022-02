Fast auf Augenhöhe - zumindest im direkten Duell: In der Tabelle sind die Bayreuther (in Gelb) nicht nur der SpVgg Unterhaching dagegen weit davongezogen.

Von Christoph Leischwitz

Die SpVgg Bayreuth hat gleich im ersten Spiel nach der Winterpause ihre Favoritenrolle auf den Aufstieg in die dritte Liga gestärkt. Nicht nur, dass die Mannschaft von Timo Rost am Samstag die SpVgg Unterhaching 2:1 (2:0) bezwang, am Sonntag ließ Verfolger FC Schweinfurt gleich wieder Punkte liegen, die Schnüdel verloren 0:2 (0:0) beim 1. FC Nürnberg II und haben jetzt schon 16 Punkte Rückstand. Allein der FC Bayern München II kann die Oberfranken noch gefährden, er startet mit nunmehr sieben Punkten Rückstand am kommenden Samstag beim FC Pipinsried in die Restrunde.

Der Bayreuther Sieg vor rund 1000 Zuschauern war dank früher Tore, letztlich aber auch ein wenig glücklich zustande gekommen. Beim 1:0-Kopfballtreffer durch Markus Ziereis (5.) sah Hachings 20-jähriger Torwart Fabian Scherger ein wenig unglücklich aus, Alexander Nollenberger schien mit seinem Tor in der 28. Minute einen mühelosen Sieg einzuläuten. Die Hachinger fanden allerdings immer besser in die Partie und kombinierten im Mittelfeld teilweise nach Belieben. Und das, obwohl zahlreiche Routiniers fehlten - Kapitän Markus Schwabl zum Beispiel war gelbgesperrt, Haching hat auch noch einige Corona-Fälle zu beklagen, außerdem wurden viele der besten Talente aus der eigenen Jugend in der U19-Bundesliga eingesetzt, die am Samstag 6:3 gegen den SSV Ulm gewann. Eine der besten Möglichkeiten zum Anschlusstor hatte der 17-jährige Debütant Leon Bucher, dessen Flanke aus vollem Lauf auf die Latte klatschte (62.). Beim Youngster handelt es sich übrigens um den Sohn des langjährigen Unterhaching-Profis Ralf Bucher. Das 1:2 fiel dann viel zu spät, durch den eingewechselten Sandro Porta, tief in der Nachspielzeit. "Ich bin stolz auf die Mannschaft, wir haben die Pläne weitgehend umgesetzt", sagte Hachings Trainer Sandro Wagner.