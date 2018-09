1. September 2018, 22:17 Uhr Wichtiger Sieg in WM-Qualifikation Erstes Aufatmen

Die DFB-Frauen machen gegen Island mit dem 2:0-Sieg den entscheidenden Schritt zur Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich. Torschützin Svenja Huth erspart dem Verband lästige Grundsatzdiskussionen.

Von Frank Hellmann, Reykjavik

Die meteorologischen Kapriolen von Island sind durchaus beachtlich. Mitunter ziehen die Regenschauer so plötzlich in die Bucht von Reykjavik, dass Touristen ihre wetterfeste Kleidung gar nicht schnell genug angezogen bekommen. Und nur wenige Minuten später reißt der Himmel plötzlich wieder auf. Auch am Samstagnachmittag war das zu beobachten und wundervolle Regenbogen spannten sich über das Stadion Laugardalsvöllur: Es war die passende Szenerie für ein WM-Qualifikationsspiel, das dem deutschen Frauenfußball als Hoffnungsschimmer dienen soll.

Mit einem 2:0 (1:0)-Auswärtssieg in Island haben die Nationalspielerinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) einen Riesenschritt in Richtung Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich gemacht. Nun reicht am Dienstag (17 Uhr / ARD) ein Remis auf den Färöer Inseln und die Direktqualifikation wäre geschafft. Das Horrorszenario einer nervenaufreibenden Playoffrunde mit den vier besten Gruppenzweiten bleibt der Mannschaft von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch also ziemlich sicher erspart.

Grundsatzdiskussionen sind bis auf weiteres vertagt

"Uns fällt definitiv ein großer Stein vom Herzen. Es war bei dem Wetter gar nicht so einfach: mal Wind, mal Sonne, aber wir haben einfach eine konzentrierte Leistung gezeigt", sagte Svenja Huth, die den 15000 erwartungsfrohen Besuchern im erstmals bei einem Frauen-Länderspiel ausverkauften Nationalstadion Islands den Nachmittag mit einem Doppelpack verdorben hatte. Erst staubte die 27-Jährige ab, als Islands Torfrau Gudbjörg Gunnarsdottir einen Schuss von Melanie Leupolz nicht festhalten konnte (42.), dann brachte die Allrounderin von Turbine Potsdam nach einem Zuspiel von Carolin Simon auch das 2:0 an (74.).

"Der Trainer hat uns gesagt, wir sollen solche Emotionen für uns nutzen", erklärte die DFB-Kapitänin Kristin Demann, die sich als abgeklärte Abwehrchefin zur stärksten deutschen Spielerin aufschwang. Der Gastgeber ging außer bei Ecken und Einwürfen - für die Sif Atladottir, Tochter des ehemaligen Bundesligaprofis Atli Edvaldsson, sich auf die Tartanbahn eigens zum Abtrocknen des Balles ein weißes Handtuch gelegte hatte - allerdings auch mit einer erschreckenden Harmlosigkeit zu Werke.

Trotzdem war die Erleichterung bei den angereisten Verantwortlichen zu greifen: Hinterher stellten sich DFB-Präsident Reinhard Grindel, Vize Rainer Koch, der sportliche Leiter Joti Chatzialexiou und Hrubesch in eine Männerrunde, in der gelacht und geflachst wurde. "Wir sind alle sehr erleichtert. Der September ist ein sehr wichtiger Monat für den deutschen Fußball - das war ein toller Auftakt und ein verdienter Erfolg", bilanzierte Grindel. Ebenso erleichtert analysierte Chatzialexiou, wichtigster Mitarbeiter für den DFB-Direktor Oliver Bierhoff, den Erfolg: "Die Mannschaft hat die Aufgabe konzentriert und professionell gelöst. Alles andere wäre bitter gewesen." Vor dem Nations-League-Auftakt der Männer-Nationalmannschaft gegen Frankreich (6. September) und der Vergabe der EURO 2024 (27. September) hätte die Schaffenskrise im weiblichen Bereich nur massiv gestört. Derlei Grundsatzdiskussionen sind bis auf weiteres vertagt.

Die Spielerinnen lobten die ausgegebene Taktik, die zumindest effektiv war

Letztlich können sich die Funktionäre ja nun auch in der Maßnahme bestätigt sehen, ihre Allzweckwaffe Hrubesch übergangsmäßig auf den Trainerposten gehievt zu haben, ehe dann Martina Voss-Tecklenburg am 15. September den Job als neue Bundestrainerin antreten soll - sofern die aktuelle Schweizer Nationaltrainerin nicht selbst noch in die Playoffs muss. Der Harmoniemensch Hrubesch gab mit seinen klaren Ansagen und seinem unerschütterlichen Optimismus den richtigen Mann zur richtigen Zeit, um den DFB-Frauen nach der 2:3-Blamage gegen Island aus dem Oktober vergangenen Jahres wieder Selbstvertrauen einzuimpfen.

"Am Anfang hatten wir einige Probleme, aber dann haben die Mädels toll gefightet. Der Gegner war wohl selbst überrascht, dass wir ihn mit den eigenen Waffen bezwungen haben", sagte Hrubesch. Tatsächlich machten die spielerisch überlegenen deutschen Fußballerinnen vom Kombinationsspiel ob des böigen Windes und des störenden Regens nur selten Gebrauch; stattdessen schlugen sie erstaunlich viele hohe Bälle: Kombinationsfußball darf auch im Frauenfußball nicht zum Selbstzweck werden.

Für den 67-jährige Hrubesch sind die Kräfteverhältnisse im Frauenfußball doch noch immer so: "Wenn wir zehnmal gegen Island spielen, verlieren wir nur einmal - leider ist das im Hinspiel passiert." Hinterher lobten die Spielerinnen die ausgegebene Taktik, die vielleicht nicht immer ansehnlich aussah, aber zumindest effektiv war. "So sind wir gut hinter die Ketten gekommen", sagte Alexandra Popp, auch wenn sie sich mit Sturmpartnerin Lea Schüller nur selten durchsetzen konnte. Doch Lücken für die Mitspielerinnen zu reißen, kann ja auch wertvoll sein. Das Fazit der Wolfsburgerin lautete jedenfalls: "Uns war schon bewusst, dass es nicht nur um uns, sondern um die Geschichte des Frauenfußballs in Deutschland ging. Diese Herausforderung haben wir angenommen. Am Ende hat das hier sogar Spaß gemacht." Zumal es so schöne Regenbogen wie in Reykjavik wahrlich nicht überall auf der Welt zu bestaunen gibt.