Ihre Essstörung begann, lange bevor sie das erste Mal kletterte. Mit elf Jahren versuchte Martina Demmel, Mobbing in der Schule und ihr starkes Bedürfnis nach Anerkennung durch striktes Essverhalten und Sport, etwa Skifahren, auszugleichen. Sie entwickelte eine Essstörung. Die Kontrolle über ihren Körper vermittelte ihr ein Gefühl von Sicherheit und Erfolg, während sie sich innerlich zunehmend verlor. Unter äußerem Druck nahm sie zwar zu, doch das vermeintlich normale Essverhalten überdeckte den inneren Drang, ihre Emotionen durch Nahrungsaufnahme oder Verzicht zu regulieren. „Ich habe mir damals gedacht, warum sieht keiner, dass es mir nicht besser geht“, sagt sie heute. Im Alter von 13 Jahren litt sie an Bulimie, begleitet von nächtlichen, stundenlangen Essanfällen, sozialem Rückzug und Schlafmangel.