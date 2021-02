Interview von Volker Kreisl

Fürs Erste ist Werner Schuster, 51, zurückgekehrt. Nach seinem Abschied vom Deutschen Skiverband (DSV) im Frühjahr 2019 hat er wieder Zeit für die Familie in Österreich. Das elf Jahre andauernde Projekt mit den Deutschen, sagt er, habe viel Bestätigung gebracht, aber auch Energie gekostet, weshalb er nun wohl tatsächlich die Zeit zu Hause genießt und seine Passion Skispringen per TV und Internet weiterverfolgt, wie nun die Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Und er trainiert ja auch wieder, jedoch im ganz ursprünglichen Sinne. Schuster bringt Sportlern bei, worauf es grundsätzlich ankommt, beim Absprung, in der Luft, beim Landen und überhaupt im Leben, denn er ist wieder Jugendcoach.