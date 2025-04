Nachruf auf Werner Lorant:Der Löwenvater

Von Thomas Gröbner und Markus Schäflein

Wer den TSV 1860 München mit Erfolg zusammenbringen will, denkt zuerst an Werner Lorant. Dann noch an die Meisterlöwen von 1966, aber deren Zeit ist ja noch viel länger her. Und wer an Werner Lorant denkt, denkt an einen knurrigen, harten Trainer der alten Schule im Trainingsanzug aus Ballonseide, der für seine Sprüche bekannt war („Die Spieler sollen rennen und das Maul halten“). Aber auch an einen nahbaren Menschen, der gerne im Löwenstüberl am Trainingsgelände saß. Dort erklärte er beim Espresso am Ecktisch nicht nur Journalisten, sondern auch Fans den Fußball, und manchmal das Leben. Für Abseitssituationen benutzte er die Salz- und Pfefferstreuer. Nun ist Werner Lorant mit 76 Jahren gestorben, und die Löwen trauern an Ostern.