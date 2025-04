Werner Lorant ist tot. Der legendäre Trainer des TSV 1860 München verstarb am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Wasserburg. Das teilte der Klub am Sonntag mit.

Lorant war von 1992 bis 2001 Trainer der Löwen, der damalige Präsident Karl-Heinz Wildmoser verpflichtete ihn. Binnen zwei Jahren führte Lorant die Sechziger aus der damals noch drittklassigen Bayernliga in die Bundesliga; Höhepunkte waren zwei Derbysiege gegen den FC Bayern in der Saison 1999/2000 und die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation gegen Leeds United im Jahr 2000. 1997 spielte Sechzig im Uefa-Cup.

Lorant war wegen seiner emotionalen Art bei den Löwen-Fans beliebt, unter dem Spitznamen „Beinhart“ wurde er zu einer Ikone der Bundesliga, schimpfte und nörgelte wie kein Zweiter. Von ihm stammen Sätze wie: „Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht.“ Oder: „Die Spieler sollen rennen und das Maul halten.“ Er verantwortete die erfolgreichste Zeit der jüngeren Vergangenheit beim TSV 1860. Auch die bei Teilen der Anhängerschaft unbeliebte Arena in Fröttmaning lehnte er ab. „Ich war immer dagegen, ich habe gesagt: Unsere Heimat ist die Grünwalder Straße – und nicht da hinten.“

Nach seiner Zeit in Giesing reiste er als Trainer durch die Welt, übernahm unter anderem Jobs in der Türkei, in Südkorea und in Iran. 2007 kehrte er als Trainer der SpVgg Unterhaching nach München zurück. Zuletzt wohnte er in Waging am See.