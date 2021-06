DFB-Elf bei der EM 2021:Timo Werners blockierter Instinkt

Der deutsche Angreifer blickt auf ein wechselhaftes erstes Jahr in England zurück. In der Nationalmannschaft startet er daher wohl in der Jokerrolle - und übt Selbstkritik.

Von Philipp Selldorf, Herzogenaurach

Um das Fazit seines ersten Lebensjahres als Engländer zu ziehen, braucht Timo Werner bloß ein einziges Wort. "Gut" falle das Fazit aus, erklärte er am Samstag in Herzogenaurach. Aber Werner neigt erstens nicht zur Einsilbigkeit und zweitens ist er kein Mann von einfachen Wahrheiten. Sein Leben als Engländer war im ersten Jahr ein wechselhaftes Dasein.

Der Ertrag hat gestimmt, er war reicher, als man sich das vorher beim FC Chelsea vorgestellt hatte: "Am Ende haben wir die Champions League gewonnen - das ist der größte Wettbewerb, den man im Vereinsfußball gewinnen kann." Aber Werners eigener Weg war kein leichter, das will er auch nicht verschweigen. "Für mich persönlich war das Jahr mit vielen Hochs und Tiefs verbunden. Es hat gut begonnen, zwischendrin habe ich einen Durchhänger gehabt, und am Ende war es etwas anders, als ich es mir vorgestellt habe, nicht mit Toren, aber mit Assists."

Aus diesem Gemenge von widrigen Zuständen und Stimmungen versucht Werner nun schlau zu werden, was offensichtlich nicht einfach ist. Das Finale zwischen Chelsea und Manchester City ist ein gutes Beispiel, warum die Selbstwahrnehmung kompliziert ist. Begonnen hatte das Spiel für Werner hervorragend , denn er stand von Anfang an auf dem Platz.

Dann hielten sich die schlechten und die guten Momente erstmal die Waage: Schlecht war, dass er bei einer Groß- respektive Riesenchance am Ball vorbeitrat, statt ihn aus bester Position ins Tor zu befördern; gut war, dass er mit seinem Laufweg ein Loch in Chelseas Deckung riss und damit Platz schuf für das spielentscheidende 1:0 durch Kai Havertz. Solche Aktionen liebt nicht nur der Schütze des Tores, sondern auch der Trainer, der die Aktion taktisch instruiert hatte.

Der Trainer reagierte dann aber umso ungnädiger, als Werner zu Beginn der zweiten Hälfte durch einen weiteren Laufweg einen aussichtsreichen Konter zunichtemachte, indem er geradewegs ins Abseits rannte. Die ganze Welt konnte anschließend den Wutanfall von Thomas Tuchel sehen, und wenig später war dann folgerichtig Schluss für Werner: Er wurde ausgewechselt und durfte sich überlegen, ob er jetzt ein gutes oder ungutes Spiel gemacht hatte.

"Es war nicht immer alles schlecht, wie es vielleicht nach außen gewirkt hat", blickte Werner nun mit etwas Abstand auf sein Einstandsjahr zurück und versuchte dabei irgendwie gnädig mit sich selbst zu sein. Er habe viel gelernt und sich in Dingen verbessert, die ihm in der Bundesliga bisher nicht abverlangt worden seien, "aber natürlich muss man auch selbstkritisch sein und sagen: Das eine oder andere Tor mehr hätte sein müssen".

Als Stürmer habe man eben solche Momente, man müsse bloß wissen, woran es liegt - "und das weiß ich: Wenn man zu viel denkt als Stürmer, blockiert man seinen Instinkt." Ja, Werner macht es sich nicht leicht mit sich selbst. Man könnte sogar mit Andy Möller sagen, dass er selbstkritisch sich selbst gegenüber ist.

Die magere Torquote hat ihn auch in die Nationalmannschaft verfolgt

In seiner Abschiedssaison in Leipzig hatte er in 45 Spielen phänomenale 34 Tore geschossen, in seiner Chelsea-Saison waren es weniger phänomenale zwölf Tore in 52 Spielen. Die magere Quote hat ihn auch in die Nationalmannschaft verfolgt, wo er zuletzt kaum noch zu den Schützen zählte. Beim 7:1 gegen Lettland steuerte er, was er selbst als Fortschritt empfand, das 6:0 bei - als Einwechselspieler allerdings. Sein Status in Jogi Löws Team war schon mal ein anderer gewesen.

Dass er am Dienstag gegen Frankreich in der Startelf steht, das ist eher nicht zu erwarten, es würde ihn selbst überraschen, wenn es so wäre. Es gebe "ein brutales Überangebot an Offensivspielern" und dabei sei er wohl nicht die erste Wahl: "Es ist im Moment so, dass ich hinten dran bin, das ist auch nicht so schlimm", bekannte er.

Zweifellos: So viel Klarheit und Ehrlichkeit bei der Selbsteinschätzung ehren ihn ungemein. Doch nicht nur der Trainer Tuchel in London stellt sich die Frage, ob sich Werner damit immer einen Gefallen tut. Ein bisschen gesunde Selbstüberhöhung kann einem Leistungssportler über kritische Phasen hinweghelfen.

Miese Laune wird Timo Werner nicht zur Schau tragen, wenn er bei den Reservisten sitzen sollte. Er sei "kein Spieler, der sich mit verschränkten Armen auf die Tribüne setzt und schmollt", sagt er. Er hofft lieber, dass seine Einsätze schon kommen werden: "Ob ich von der Bank versuche, Tore zu schießen oder von Anfang an, ist mir nicht egal. Aber das ist ein Team-Turnier." Eben dies hatte auch sein Vorredner auf der Pressekonferenz hervorgehoben: Löws Assistenztrainer Marcus Sorg rief die Spieler aus der zweiten Reihe mit einer kleinen Motivationsrede zur Geduld auf.

Womöglich werde der erste Einsatz ganz am Ende des Turniers kommen, und dann werde es vielleicht diese eine Aktion geben, in der der betreffende Spieler "den Ball von der Torlinie kratzt oder das entscheidende Tor schießt". Ganz so lang will Timo Werner sicherlich nicht warten, und das muss er wahrscheinlich auch nicht. Jogi Löw gehört zu den Trainern, die sich an den guten Momenten ihrer Spieler orientieren.