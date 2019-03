2. März 2019, 22:26 Uhr Werksklub gewinnt 2:0 In Reichweite

Mit einem ungefährdeten Sieg verkürzt Leverkusen den Rückstand auf den vierten Champions-League-Platz auf vier Punkte.

Von Milan Pavlovic , Leverkusen

Bayer Leverkusen kann sich erst einmal den Antrag bei der DFL schenken, Karnevalssamstag nicht mehr daheim zu spielen. Nach fünf frustrierenden Partien (u.a. ein 4:5 gegen Wolfsburg sowie ein 0:1 und ein 0:2 gegen Mainz), die seit 2014 den Rosenmontag verhagelt hatten, gab es diesmal ein 2:0 (1:0) gegen Freiburg. SC-Trainer Christian Streich, stets ein Freund klarer Worte, redete nicht lange drum herum: "Das war ein verdienter Sieg für Leverkusen", sagte der 53-Jährige. "Wir haben keinen Zugriff bekommen, haben aus dem Gegenpressing den Ball nicht gut herausgespielt und waren nicht ballsicher genug."

Darauf darf sich die Werkself, die nur noch vier Punkte hinter dem vierten Champions-League-Platz liegt, etwas einbilden. Wer gegen Freiburg antritt, muss sich gewöhnlich auf ein Geduldsspiel gefasst machen. Die Badener sind eine der sperrigsten Mannschaften, weil sie laufstark und zäh und diszipliniert sind wie kaum ein anderes Team der Liga. Die meisten Gegner glauben, sie müssten den kleinen Gegner leicht beherrschen können, aber genau das macht sich die Außenseiter-Elf von Christian Streich gerne zunutze. Die Leverkusener hatten ihrerseits aber nicht vor, dass sich der Gegner sortieren konnte. Das frühe Führungstor nach 202 Sekunden spielte ihnen in die Karten - eine fahrlässige Kopfballabwehr von Kübler im Anschluss an eine Bailey-Ecke, genau in die Mitte vor dem eigenen Strafraum, nahm Bayers Chilene Charles Aránguiz sehenswert aus der Luft.

Nur ein paar Minuten lang wirkt Freiburg gleichwertig

Die Gäste sahen sich allerdings nicht genötigt, irgendetwas an der Ausrichtung zu ändern. Sie spielten einfach weiter, als stünde es 0:0. Leverkusen setzte seine Offensivbemühungen fort, der Werksklub versuchte mit One-Touch-Fußball, Räume zu schaffen. Das geht nur mit gewandten und technisch beschlagenen Akteuren, und rasch riss Julian Brandt die Partie an sich. Während sein kongenialer Mittelfeldpartner Kai Havertz sich diesmal einige ungewöhnliche Mängel erlaubte, war Brandt praktisch an jeder gelungenen Szene beteiligt. Allerdings ging nach feinen Kombinationen zumeist der letzte Pass schief. Freiburgs Torwart Alexander Schwolow musste nur einmal sein Können demonstrieren, als er aus kurzer Distanz gegen Volland klärte (26.).

Freiburg, in der ersten Halbzeit noch spektakulär harmlos im Spiel nach vorne, kam mit veränderten Absichten aus der Kabine. Eine halbhohe Flanke von Linksverteidiger Günter segelte quer durch den Sechzehner an Freund und Gegner vorbei. Am entfernten Strafraumeck stoppte Haberer die Kugel und zwang Hradecky im Bayer-Tor zu einer Flugeinlage (49.). Ansatzweise war in diesen Minuten zu erkennen, warum Freiburg sich schon ein Polster von mehr als zehn Punkten auf die Abstiegsplätze erarbeitet hat. Sie schoben die hintere Kette einige Meter nach vorne und fanden ein paar Lücken in der gegnerischen Hälfte.

Ein blitzsauberer Konter führt zum 2:0

Leverkusen stellte sich freilich rasch auf die neue Situation ein. Und dann sah man schnell, wie gefährlich es derzeit ist, dem Werksklub Raum zum Kontern zu gewähren. Die ersten Versuche blieben ohne Ergebnisse, auch weil Schiedsrichter Guido Winkmann eine eigene Strafstoß-Entscheidung kassierte (54.). Aber nachdem die Bayer-Abwehr die Gäste mit riskanten Kombinationen am eigenen Strafraum weit nach vorne gelockt hatte, kam es in der 73. Minute zum entscheidenden Konter: Nach einem fulminanten Antritt von Brandt bediente dieser Havertz auf halbrechts. Der 19-Jährige drang in den Strafraum ein und lupfte zum zweiten Pfosten, wo Leon Bailey und Kevin Volland den Ball in Co-Produktion über die Linie stöpselten, wobei der Jamaikaner die entscheidende Berührung für sich reklamieren konnte.

Spätestens nachdem Hradecky auch die zweite Freiburger Großchance vereitelt hatte (87., gegen Günters Flachschuss), war die Partie gelaufen, "mit dem Autopiloten haben wir es sicher nach Hause gefahren", sagte der Torwart. Die vier Minuten Nachspielzeit wirkten wie eine sadistische Spitze gegen die komplett ausgelaugten Gäste. Allerdings wirkte der Jubel der Sieger gedämpft. Das hatte zwei Gründe: Erstens musste Sven Bender nach einer neuerlichen Verletzung (diesmal eine Platzwunde am Kopf) früh ausgewechselt werden (22.). Und zweitens waren auch die Gastgeber enorme Wege gelaufen. "Das sieht nur so einfach aus", japste Julian Brandt. Immerhin bleibt ihm diesmal an Rosenmontag ein sportlicher Kater erspart.