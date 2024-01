Julian Malatini (rechts), gerade erst in Bremen angekommen, erzielt das 3:1 gegen Freiburg.

Zwischen zwei unerwarteten Siegen sammelt der SV Werder Bremen auch noch 38 Millionen Euro von Investoren ein. Wer gibt so viel Geld, was erwarten die Geldgeber - und was macht der eigentlich notorisch klamme Klub jetzt damit?