Von Thomas Hürner

Die Leidenswege des SV Werder und von Niclas Füllkrug verliefen lange parallel, aber nicht uneingeschränkt gemeinsam, und gerade deshalb wollen alle diese langwierige Rekonvaleszenz baldmöglichst für beendet erklären. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass der Stürmer sich das vordere Kreuzband und den Außenmeniskus im linken Knie riss, zehn Monate später wäre Bremen fast in die zweiten Liga hinabgestürzt. Am Wochenende konnte nun gemeldet werden: Füllkrug, 27, hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet, mit drei Treffern im Krisenduell gegen Schalke 04.

Nun wissen natürlich allerhand Beobachter, dass Füllkrug nicht erst bei diesem 3:1 in Gelsenkirchen auf den Rasen zurückkehrte, noch nicht einmal seine ersten Tore seit der schweren Verletzung hat er geschossen. Und doch hatte der Werder-Trainer Florian Kohfeldt vor einer Woche noch auf die "Fürsorgepflicht" gegenüber seinen Spielern verwiesen, als er gefragt wurde, warum Füllkrug bei der 1:4-Niederlage zum Saisonstart gegen Hertha so lange hatte draußen bleiben müssen. Das Knie ist mittlerweile stabil, war es auch schon in den letzten Spielen der vergangenen Saison, allerdings fehlte Füllkrug bis zuletzt das, was im Branchenjargon "die letzten zwei bis drei Prozent" genannt wird. Und in Kohfeldts Matchplan sind diese Prozentpünktchen von zentraler Bedeutung.

"Das Bauchgefühl" habe nun den Ausschlag für die Nominierung in die Startelf gegeben, sagte Kohfeldt nach der Partie gegen Schalke, ohne dabei aber weitere Vorsichtsmaßnahmen in den kommenden Wochen auszuschließen. Eine Entscheidung für Füllkrug dürfte in den meisten Fällen auch eine gegen Davie Selke sein, der gegen Hertha noch beginnen durfte und sogar den einzigen Bremer Treffer erzielt hatte. Im Vergleich zum ersten Spieltag hatte Kohfeldt eine völlig neue Versuchsanordnung gewählt, statt in einem 4-3-3-System spielte Werder mit einer Raute im Mittelfeld und einer Doppelspitze, bestehend aus Josh Sargent und eben Füllkrug.

Vor allem "ein sehr aktives, sehr mutiges Pressing" hat Kohfeldt diesmal gefallen, woran Füllkrug als vorderster Antreiber der Bremer Ballattacken auch einen maßgeblichen Anteil hatte. Füllkrug konnte bei seinem Trainer also guten Gewissens um seine Auswechslung bitten, nach 68 für Lunge und Beine sehr intensiven Minuten. Der Stürmer spielte ob seines Reservistendaseins am ersten Spieltag auch mit "ein bisschen Wut im Bauch", wie er später, immerhin lächelnd, vor den Kameras zu verstehen gab. So ein bisschen Wut im Bauch kann bei Stürmern aber durchaus Wirkung entfalten. "Lücke", wie Füllkrug aufgrund einer dentalen Fehlstellung liebevoll genannt wird, stieß permanent in jene Freiräume, die eine konsternierte Schalker Elf dem Gegner mal wieder überließ.

Das erste Tor erzielte der Stürmer nach einem Eckball von Sturmpartner Sargent (22.), das zweite per Kopf nach einem von Lukas Augustinsson getretenen Freistoß (37.), das dritte mit einem Elfmeter, den er selbst herausgeholt hatte (59.).

Man müsse halt auch mal "Glück haben im Leben", sagte Kohfeldt hinterher lakonisch über seinen dreimaligen Torschützen. Eine kleine Provokation, wie sie eher unter Kumpels vorkommt und in diesem speziellen Fall auch Ausdruck einer besonderen Trainer-Spieler-Beziehung ist. Kohfeldt trainierte bereits den 13-jährigen Füllkrug in der Jugend des SV Werder, auf sein Geheiß wurde der Stürmer im vergangenen Jahr von Hannover 96 zurückgeholt, für immerhin 6,5 Millionen Euro. Viel Geld in Bremen, auch für einen "Toptransfer", als der er vonseiten der Werder-Verantwortlichen immer wieder mal betitelt wurde. Manchmal fliegen zwischen dem Trainer und Füllkrug wohl auch die Fetzen, etwa bei einem Disput während des Relegationsspiels gegen Heidenheim oder unlängst in einer Vorbereitungspartie, in der Kohfeldt dem Stürmer entgegen brüllte: "Geh runter, wenn du keinen Bock hast!" Was Füllkrug auch prompt tat, er warf sein Leibchen auf den Rasen und stapfte in die Kabine; im Boulevard war deshalb von einem "Eklat" die Rede gewesen.

In der Regel wird dann aber schnell wieder alles gut zwischen den beiden. Das "Allerwichtigste" sei ohnehin, wie Kohfeldt nach der Partie gegen Schalke betonte, "dass wir Niclas konstant über die Saison bringen".