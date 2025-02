Der Abend im Weserstadion begann noch ganz anders. Hubertus Hess-Grunewald, Präsident des SV Werder, eröffnete den 20. Bundesliga -Spieltag mit einer Rede gegen das Vergessen. Das Vereinsoberhaupt erinnerte zuerst an die unrühmliche Rolle des bald 126 Jahre alten Sportvereins in der Nazi-Zeit, um sodann die Brücke in die Gegenwart zu schlagen. Es sei für ihn ein Widerspruch, Werder gut zu finden „und die AfD zu wählen“ – und dann appellierte er als grün-weißes Gewissen an mehr Gemeinsinn in der Gesellschaft. Dafür gab es am Anfang viel Applaus. Doch am Ende der Partie zwischen dem SV Werder und FSV Mainz 05 (1:0) war auch dieser Ort an einem politisch historischen Freitag von Harmonie so weit entfernt wie der Deutsche Bundestag.

Was war passiert? Zwei gelb-rote Karten gegen Niklas Stark und Marco Friedl wegen Zeitspiel und Reklamierens in der siebenminütigen Nachspielzeit hatten die Spielstätte schlagartig in eine Wutbühne verwandelte, in der sogar Ole Werner seine gute Kinderstube vergaß. Wegen einer verbalen Entgleisung des Werder-Trainers zückte Schiedsrichter Martin Petersen nach Abpfiff sofort die rote Karte. Damit fehlen den Hanseaten fürs Auswärtsspiel beim FC Bayern am Freitagabend zwei Innenverteidiger und der Chefcoach. Nicht die besten Voraussetzungen vor dem einstigen Nord-Süd-Klassiker.

Der Ärger überlagerte am Osterdeich die Freude über den ersten Sieg im neuen Jahr deutlich. Immerhin Werner sah sein Fehlverhalten sofort ein. „Was ich gesagt habe, ist nicht wahnsinnig böse, aber es ist zu Recht eine rote Karte. Dafür kann ich mich nur entschuldigen – in erster Linie beim Schiri, aber auch bei meinem Team“, sagte der 36-Jährige in der Pressekonferenz und legte in seiner Selbstanklage nach: „Weil es sich nicht gehört und ich in der Situation meiner Rolle nicht gerecht werde. Es hat sich in den letzten Wochen ein bisschen was angestaut zum Thema. Aber es ist trotzdem eine 6 minus. Das darf mir nicht passieren. Es geht gar nicht.“

Eine schonungslose Selbstreflexion, Petersen nahm das Bedauern sofort an: „Es sind Worte gefallen, die nicht in Ordnung sind. Er kam in die Kabine, hat sich bei mir entschuldigt. Deshalb ist das Thema für mich erledigt.“ Den in der Schlussphase vergeblich um Kontrolle ringenden Unparteiischen pfiffen die Werder-Fans gnadenlos aus. Zu den „Schieber, Schieber“-Rufen von den Rängen gesellten sich im Kabinengang noch Tiraden der Bremer Profis. „Interviewt doch den Schiedsrichter!“, riefen einige, trotz Sieges wohlgemerkt, aufgebracht aus, die aus Selbstschutz nicht mit Medienvertretern sprechen wollten.

Stark sieht Gelb-Rot wegen Zeitspiels, Friedl wegen Meckerns

Torschütze Leonardo Bittencourt, der die Kugel in der besten Bremer Phase entschlossen über die Linie gegrätscht hatte (14.), dann aber wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden musste, erhob hernach schwere Vorwürfe. „Die (das Schiedsrichterteam, Anm.) haben eine Arroganz an den Tag gelegt. Hut ab. Das muss man erstmal so hinbekommen, ohne Not solche roten Karten zu verteilen.“ Das könne nicht der Weg sein, führte der 31-Jährige aus, mit der sich Spieler und Schiedsrichter begegnen. Werder sei aus seiner Sicht „keine Mannschaft, die viel lamentiert: Mit uns kann man sich vernünftig unterhalten“. Dem auf dem Platz selbst zuweilen zur Theatralik neigenden Mittelfeldmann missfiel die gesamte Attitüde des Schiedsrichtergespanns. „Ich weiß nicht, was sie gefrühstückt haben“, lästerte der Bremer. Ihm gefalle es generell nicht, wenn die Gilde sich von vornherein „unantastbar“ gebe.

Doch anfassen sollte man die Spielleiter eben auch nicht. So überzogen vielleicht die Hinausstellung gegen Werders Abwehrspieler Stark wirkte, so nachvollziehbar war der Platzverweis gegen den bereits verwarnten Kapitän Friedl. Petersen erklärte jedenfalls einigermaßen nachvollziehbar seine Sicht der Dinge. „Richtung Ende des Spiels kam es immer mehr zu Spielverzögerungen.“ Stark habe nach seinem Empfinden „am richtigen Ort“ gestanden, um den Einwurf auszuführen. „Für mich war da das Maß für eine gelbe Karte erreicht, weil er den Ball weitergibt und dadurch an der Uhr drehen möchte.“ Dafür kann man Gelb geben, muss man aber nicht.

Auch Jung, Bittencout und Trainer Werner fehlen in München

Bei Friedl sei „ein bisschen um die Art und Weise“ gegangen, erläuterte der Immobilienkaufmann aus dem Schwabenland. Der Spieler laufe ihm hinterher und „toucht mir mehrfach auf den Rücken. Er hat auch nicht aufgehört. Irgendwann ist dann auch beim Kapitän das Maß erreicht, wo es nicht mehr erträglich ist.“ Ergo Ampelkarte Nummer zwei und ganz viel Aufregung.

Die Sperren gegen Stark und Friedl, die Verletzungen von Bittencourt und von Anthony Jung als drittem Glied der Dreierkette, ebenso wie das Fehlen von Trainer Werner machen Werder jetzt zum krassen Außenseiter in München, wo vor einem Jahr gleichwohl in ähnlich prekärer Lage ein echter Coup (1:0) gelang. Werner fasste am Ende eines aufgeregten Abends die Folgen jedenfalls ganz sachlich zusammen: „Die Ausfälle sind sehr, sehr ärgerlich. Das wird von der Größe der Aufgabe nochmal mehr.“